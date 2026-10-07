Educación

Suspensión de Clases por Ciclones: Lista de Estados Que Cancelaron Actividades Escolares

Isaías y otros sistemas meteorológicos provocan suspensiones escolares en varias entidades ante el pronóstico de lluvias

LluviasEl Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre tres sistemas. Foto: Cuartoscuro
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