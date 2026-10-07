Suspensión de Clases por Ciclones: Lista de Estados Que Cancelaron Actividades Escolares

Las condiciones meteorológicas asociadas con varios sistemas tropicales que afectan y se aproximan a México llevaron a autoridades educativas de Campeche, Yucatán, Michoacán, Puebla y Guerrero a anunciar suspensiones de clases para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Isaías, ubicada en el Golfo de México; la depresión tropical Veinte-E, que podría evolucionar a la tormenta tropical Simón en el Pacífico; y el huracán Rachel, que mantiene una trayectoria alejada de las costas mexicanas.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche determinó suspender este jueves 8 de octubre las labores en todos los planteles de Educación Básica de la entidad, como medida preventiva ante las condiciones asociadas a Isaías.

La decisión fue tomada durante la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil, ante posibles afectaciones en carreteras y caminos utilizados por docentes para trasladarse a las escuelas.

Para los niveles medio superior y superior, la suspensión quedará a consideración de cada institución, de acuerdo con su autonomía.

Las autoridades prevén que las actividades de Educación Básica se reanuden el viernes 9 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

En Yucatán, el gobierno estatal determinó suspender este jueves 8 de octubre las actividades educativas y económicas no esenciales en nueve municipios costeros.

La medida aplica en Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín.

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La decisión fue tomada por el Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil ante la evolución de Isaías, que podría intensificarse a huracán durante las próximas horas.

Protección Civil de Yucatán también informó sobre el cierre de los puertos de Celestún y Progreso, además de la habilitación de refugios preventivos.

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases presenciales durante el jueves 8 y viernes 9 de octubre en 173 municipios de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca.

La medida comprende escuelas de educación básica, media superior y superior. Durante esos dos días, las actividades educativas continuarán a distancia mediante tareas, libros de texto, cuadernillos y otros recursos.

La suspensión fue establecida ante el pronóstico de fuertes precipitaciones relacionadas con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el océano Pacífico, además de las condiciones asociadas a los sistemas tropicales que afectan al país.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán determinó suspender las clases presenciales los días 8 y 9 de octubre de 2026 en siete municipios de la región Sierra-Costa, ante las condiciones meteorológicas generadas por la tormenta tropical Simón.

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La medida aplica en planteles públicos e incorporados de todos los tipos y niveles educativos, desde educación inicial hasta posgrado.

Los municipios donde se suspenderán las actividades presenciales son Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

La decisión fue tomada de manera preventiva tras las indicaciones de Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos en las zonas expuestas a las condiciones meteorológicas asociadas con el sistema tropical.

En Guerrero, la Secretaría de Educación suspendió las actividades académicas y administrativas en las regiones Acapulco y Costa Grande debido a los efectos asociados a la tormenta tropical Simón.

La medida aplica este jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026 en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas de ambas regiones, tanto del turno matutino como vespertino.

La dependencia informó que la suspensión se tomó en atención a la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar exponerse a zonas de inundación, ríos, arroyos y áreas costeras durante la evolución de los fenómenos meteorológicos.

PT