Deportes

Nominan a los Mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars a Mejor Clavadista del Mundo en 2026

Solo cinco atletas de China y México están entre los nominados como el hombre del año por la World Aquatics

Nominan a Mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars a Mejor Clavadista del Mundo en 2026Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars junto a atletas chinos nominados por World Aquatics. Foto: Instagram @world_aquatics

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