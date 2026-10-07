Nominan a los Mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars a Mejor Clavadista del Mundo en 2026

Los mexicanos Osmar Olvera y Randal Willars fueron nominados por World Aquatics al premio de Atleta de 2026 en clavados varoniles tras brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

Ambos atletas obtuvieron la medalla de plata en equipos mixtos en la Copa del Mundo. En el caso de Olvera obtuvo la presea de plata en trampolín sincronizado varonil de 3 metros y el bronce en individual.

Willars consiguió la medalla de plata en la plataforma individual de 10 metros y el bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros.

La carrera de los dos mexicanos ha destacado desde sus inicios, por un lado, Osmar Olvera, debutó a los 22 años en la competencia, obtuvo el oro en 3 metros individual, 1 metro individual y 3 metros sincronizados.

En el caso de Randal Willars logró la presea dorada en las pruebas de plataforma de 10 metros individual y sincronizada.

Esta es la lista de nominados Atleta del Año en clavados de World Aquatics

Osmar Olvera (México)

Randal Willars (México)

Zheng Jiuyuan (China)

Wang Zongyuan (China)

Bai Yuming (China)

Si quieres ser parte de este reconocimiento, puede votar por el Atleta del Año en clavados, por lo que se pide a los internautas ingresar a la publicación de World Aquatics en Instagram y dar "me gusta" en el comentario con el nombre del atleta preferido. La votación termina en 48 horas.

HVI