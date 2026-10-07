Movilidad

¿Hay Doble Hoy No Circula 8 de Octubre 2026 en CDMX-Edomex? Engomados y Placas 'Castigados'

Hasta las 15:00 horas de este miércoles, el Valle de México registraba buena calidad del aire, reportó el Sistema de Monitoreo Atmosférico

Hoy No Circula 8 de Octubre 2026. Qué coches quedan en casa por restricción.¡Evita multas! Si tienes holograma 1 o 2, te decimos cómo aplica el Hoy No Circula para este jueves 8 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Habrá Doble Hoy No Circula 8 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex? Engomados y Placas 'Castigados' | N+