¿Hay Doble Hoy No Circula 8 de Octubre 2026 en CDMX-Edomex? Engomados y Placas 'Castigados'

La contaminación ha dado tregua al Valle de México, el temporal de lluvias que registra la capital ha ayudado a disipar los altos niveles de contaminantes. Para las 15:00 horas de este miércoles se registra buena calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y su zona conurbada.

Dado que el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que el riesgo a la salud es bajo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó no activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México.

Hasta el momento tampoco se ha determinado poner en marcha el Doble Hoy No Circula en la CDMX ni el Estado de México (Edomex), lo que significa que el programa operará en su versión normal para lo que resta de este miércoles 7 y el jueves 8 de octubre de 2026.

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Dado que este programa aplica diariamente, aquí puedes consultar qué carros no salen este 7 de octubre por Hoy No Circula.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula del 8 de Octubre 2026 en CDMX y Edomex?

Si tu vehículo tiene holograma 1 y 2, mantente atento a las restricciones a la circulación que derivan del programa Hoy No Circula, toda vez que de no acatarlas te podrías hacer acreedor a una multa por incumplimiento.

Para consultar si tu vehículo se debe quedar en casa, ten a la mano los siguientes datos: color del engomado, terminación de placa y número de holograma (0,00,1 o 2).

Para este jueves 8 de octubre 2026, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que cumplen las siguientes condiciones: holograma 1 o 2, engomado verde y terminación de placa 1 o 2.

El Hoy No Circula aplica para la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir las 16 alcaldías de CDMX y 40 municipios del Edomex. (10 municipios del Valle de México, 16 del Valle de Toluca y 6 de Santiago Tianguistenco).

¿Hasta qué hora aplica el Hoy No Circula este jueves 6 de Octubre?

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de Ciudad de México, y su homóloga en Edomex, han dado a conocer el horario en el que aplica la restricción a la circulación para los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los carros con estas características deberán quedarse en casa en un horario de 05:00 a 22:00 horas. De lo contrario podrían ser multados.

Si tu vehículo tiene engomado verde y terminación de placa 1 y 2, pero tu holograma es 0 ó 00 puedes circular sin ningún problema. Mismo caso que los vehículos eléctricos e híbridos.

Para evitar cualquier sanción, recuerda mantener vigente tu trámite de la verificación vehicular, en una nota previa ya te compartimos a qué engomados y placas les corresponde verificar durante octubre y noviembre de 2026.