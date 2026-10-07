Tren Suburbano AIFA-Buenavista Ajusta Tarifas Tras Fin de Promoción por Inauguración

El Tren Suburbano que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) modificará su esquema de cobro a partir del sábado 10 de octubre, cuando finalizará la tarifa promocional de 45 pesos para el recorrido.

A partir de esa fecha, el costo del viaje dependerá de la distancia recorrida por los usuarios. El nuevo esquema contempla cuatro tarifas, desde recorridos cortos hasta el trayecto completo hacia el AIFA.

El viaje corto, de 0 a 12.8 kilómetros, tendrá un costo de 11.50 pesos, mientras que el viaje medio, de 12.9 a 25.5 kilómetros, costará 26.50 pesos.

Para recorridos de 25.6 a 37.6 kilómetros, la tarifa será de 40 pesos. En tanto, el viaje completo hasta el AIFA, correspondiente a recorridos de más de 41.2 kilómetros, tendrá un precio de 110 pesos.

Los horarios de operación se mantendrán sin cambios. De lunes a viernes, el servicio funcionará de 5:00 a 00:00 horas; los sábados, de 6:00 a 00:00 horas, y los domingos y días festivos, de 7:00 a 00:00 horas.

El pago podrá realizarse con la tarjeta del Tren Suburbano o mediante la tarjeta de Movilidad Integrada.

El Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el AIFA, fue proyectado para transportar hasta 57 mil pasajeros diarios. Desde su inauguración, en abril de 2026, ha registrado un incremento en el número de usuarios.

Durante su primera semana de operación movilizó a 206 mil 500 pasajeros. A principios de junio alcanzó el millón de pasajeros y, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cifra acumulada llegó a 1.5 millones de usuarios.

Actualmente, el servicio registra 3 millones de pasajeros acumulados en su tramo de operación.