Muerte de Maricarmen Provoca Protestas en España, Marchas al Congreso y Reclamos por la Vivienda

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio de la vivienda donde estuvo durante más de siete décadas detonó protestas por el derecho a la vivienda en España, murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa médica específica de su muerte. El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento este miércoles 7 de octubre, después de 15 días hospitalizada.

Maricarmen fue trasladada al hospital el pasado 23 de septiembre, inmediatamente después de ser desalojada de su vivienda en el distrito de Retiro, de donde salió en camilla. Previamente se había dado a conocer que su estado de salud ya era delicado y que había empeorado durante los meses previos.

La mujer había vivido desde los 17 años en un inmueble de renta antigua ubicado en la calle Alcalde Sáinz de Baranda. La vivienda pasó a manos de la empresa Urbagestión en 2018 y comenzó entonces una disputa por el alquiler que terminó con una sentencia favorable a la propiedad.

El desahucio se ejecutó el pasado 23 de septiembre pese a la presencia de decenas de activistas que intentaron impedirlo. Su caso posteriormente se convirtió en un símbolo de las protestas por el derecho a la vivienda en España.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Maricarmen, el Rostro de la Lucha contra los Desalojos

El Gobierno impulsó medidas para proteger a personas vulnerables frente a los desalojos, aunque los decretos fueron rechazados por el Congreso el pasado 2 de octubre. El propio Gobierno reconoció en el Boletín Oficial del Estado que el caso de Maricarmen fue un punto de inflexión en el debate sobre el acceso a la vivienda.

Después de conocerse el fallecimiento, los manifestantes que permanecen acampados en la Puerta del Sol iniciaron una marcha espontánea hacia el Congreso de los Diputados para homenajear a Maricarmen.

Los manifestantes llegaron hasta la calle Cedaceros, donde fueron contenidos por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, los participantes encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en memoria de Maricarmen.

El Sindicato de Inquilinas señaló que el acuerdo alcanzado para que la mujer pudiera regresar a su vivienda llegó demasiado tarde y llamó a mantener la movilización por el derecho a una vivienda digna.

PT