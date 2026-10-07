Internacional

Muerte de Maricarmen Provoca Protestas en España, Marchas al Congreso y Reclamos por la Vivienda

Maricarmen Abascal de 87 años fue desalojada de su casa donde vivió durante más de siete décadas

Protestas en España por MaricarmemAP
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