IMSS Bienestar Implementa Medidas Especiales por Brote de Sarampión en Veracruz

La Secretaría de Salud Federal contabiliza ya, 2 muertes causadas por sarampión debido a un brote detectado en el Centro Estatal de Cancerología de la ciudad de Xalapa.

Mediante un boletín oficial también se detalló que hay 16 casos confirmados de los cuales 12 corresponden a personal de salud, 3 a pacientes del hospital y un caso a un familiar.

Los pacientes del hospital de Cancerología confirman que se han implementado medidas sanitarias especiales al interior del inmueble de salud.

Además se informó que como medida de prevención para romper cadenas de transmisión, personal de IMSS Bienestar estableció bloqueos vacunales en las regiones correspondientes a los domicilios de los casos positivos, en Martínez de la Torre, Xalapa y Coatepec, y que se han ampliado a municipios con baja cobertura de vacunación.

La Coordinación de Epidemiología del Nivel Central de IMSS Bienestar, en conjunto con los niveles estatales y regionales, trabajan de manera presencial en el CECan para brindar asesoría técnica en materia de vacunación, vigilancia epidemiológica y prevención y control de sarampión.