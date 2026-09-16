Salud

IMSS Bienestar Implementa Medidas Especiales por Brote de Sarampión en Veracruz

En Xalapa se reportan 16 casos confirmados en CECan incluyendo personal de salud

IMSS Bienestar Implementa Medidas Especiales por Brote de Sarampión en VeracruzFoto: Cuartoscuro

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