Ciencia y Tecnología

No Es Tu Imaginación: La Ciencia Explica Por Qué el Recalentado Sabe Mejor

Sí, ese pozole hoy sabe muy bueno, pero mañana sabrá mejor; la ciencia explica el porqué

Pozole verde¿Por qué el recalentado sabe mejor? Esto dice la ciencia. Foto: Pexels

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