Accidentes

Tras Accidente de Pipa de Gas En Morelos, ¿Quién Regula el Traslado de Estos Vehículos?

Desde 2025, el Gobierno de México presentó dos normas mexicanas de emergencia para atender y mejorar el transporte y distribución de gas LP y evitar accidentes en el país

Bomberos sofocan el incendio tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, en septiembre de 2025Bomberos sofocan el incendio tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, en septiembre de 2025. Foto: Cuartoscuro

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A partir de 2025, nuevas regulaciones fueron aplicadas en busca de mejorar la seguridad en el transporte de gas LP en México. Infórmate sobre estas medidas.

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