Tras Accidente de Pipa de Gas En Morelos, ¿Quién Regula el Traslado de Estos Vehículos?

El jueves 6 de agosto 2026 ocurrió otro accidente vinculado con una pipa de gas, luego de que un vehículo contenedor con 5 mil litros del combustible provocó un estallido en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con las autoridades, cuatro autos quedaron calcinados y hubo daños en 32 inmuebles, incluido un negocio de mármol y tres casas que quedaron con afectaciones en su estructura.

Protección Civil de la capital morelense informó que se trató de una fuga que provocó el estallido y no de una explosión del tanque, ya que éste quedó intacto.

En los últimos meses, se han reportado algunos incidentes vinculados con el gas licuado de petróleo (LP), ya sea por su transportación o por fugas que terminan provocando explosiones.

En abril de 2021, el Cenapred publicó una infografía sobre el gas LP y en el apartado sobre accidentes en México por este combustible, en el periodo de 2010 a 2020, se reportaron mil 425 accidentes en tres rubros:

Urbanos: 914 casos (64.14%).

Transporte y distribución: 442 casos (31.02%).

Industriales: 69 casos (4.84%).

Otros accidentes causados por el gas LP

Los siniestros relacionados con gas LP son constantes y frecuentemente dejan víctimas y daños graves.

A principios de junio, el estallido de cuatro pipas de gas en un predio de Tepeaca, Puebla, dejó tres lesionados y al menos dos mil evacuados de escuelas y viviendas.

Días antes, en Cuautlalcingo, también en Puebla, la explosión en una vivienda por acumulación de gas dejó 17 personas heridas.

En enero de 2026, un edificio en Paseos de Taxqueña, al sur de la Ciudad de México, quedó destruido por una explosión por acumulación de gas LP.

Y en septiembre de 2025, la volcadura y explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, dejó 32 personas muertas y docenas de heridas.

Vigilancia a pipas después de La Concordia

Precisamente, este último siniestro, ocurrido el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas LP con casi 50 mil litros de combustible se volcó y después explotó en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, devino en una nueva regulación en el sector.

El saldo del accidente fue de 32 personas muertas y varias docenas de heridos, tragedia que generó una respuesta de las autoridades sobre el traslado y distribución de gas LP.

El 2 de octubre, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía (Sener), anunció la Nueva Regulación de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas LP, la cual constó de dos normas, las cuales fueron publicadas un día después en el DOF:

NOM-EM-006-ASEA-2025, sobre la seguridad y requisitos que deben cumplir los regulados que realicen transporte de Gas Licuado de Petróleo por medio de Auto-tanque y Semirremolque.

NOM-EM-007-ASEAN-2025, sobre los requisitos de seguridad industrial en la distribución de Gas, LP.

Los puntos esenciales de ambas normas, que fueron prorrogadas en abril pasado hasta por seis meses más, son:

Se fortalecerá el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades de transporte: Será obligatorio presentar ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) la comprobación del cumplimiento de estos programas a las unidades. Para incrementar la seguridad y disminuir el riesgo se exigirá la acreditación de pruebas de seguridad: No solo se requerirán las inspecciones visuales externas, sino también inspecciones visuales internas de los contenedores de los vehículos. De forma periódica se deberán presentar pruebas de presión hidrostática de todas las unidades. Se establece la obligatoriedad de contar con programas de capacitación técnica y práctica para acreditar a los operadores de las unidades a través de un estándar de competencia específico desarrollado por la ASEA, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, con el aval del Consejo Nacional de Normalización, Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Se obliga a que las unidades cuenten con aditamentos de control de velocidad conocidos como “gobernadores de velocidad” y con GPS.

Además, se ordenó que las unidades colocaran de forma obligatoria un código QR para que el público pudiera vigilar si cumple con los ordenamientos, si tiene permisos vigentes y, en general, si está en forma.

Toda esta información se puede revisar, desde marzo pasado, a través de un sistema lanzado por la Sener y la Comisión Nacional de Energía (CNE), que permite fortalecer la supervisión del transporte de petrolíferos, de gas LP y de petroquímicos.

Con todos estos elementos, dijo la presidenta en aquel otoño del 2025, "se busca que el transporte y distribución de Gas LP tenga una mayor inspección, con un monitoreo constante a través de GPS, un regulador de velocidad y una mayor seguridad industrial para evitar fugas".

Con información de N+

ICM