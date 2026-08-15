Detienen a Director de Seguridad de José Sixto Verduzco, Michoacán, por Caso de Desaparición

El director de Seguridad Pública del municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, dos policías y un civil fueron detenidos este viernes 14 de agosto de 2026 por su presunta relación en hechos de desaparición de personas.

Los cuatro fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El aseguramiento ocurrió en los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad, como parte de las diligencias desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos.

En seguimiento a estos actos de investigación, también fueron ejecutadas órdenes de cateo en inmuebles de José Sixto Verduzco.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

"En atención a la naturaleza de las investigaciones y con el propósito de preservar su adecuado desarrollo, la fiscalía mantiene bajo reserva mayores datos relacionados con las diligencias y líneas de investigación", añadió en un comunicado la fiscalía michoacana.

AMP