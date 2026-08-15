Seguridad

Detienen a Director de Seguridad de José Sixto Verduzco, Michoacán, por Caso de Desaparición

También fueron detenidos dos policías y un civil por su presunta relación en hechos de desaparición de personas

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente. Foto: FGELas cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente. Foto: FGE

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