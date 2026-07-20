Sociedad

Cierran Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo para Retirar Boyas del Río Bravo

El Puente Internacional del Comercio Mundial de Nuevo Laredo suspenderá temporalmente sus operaciones mientras retiran las boyas que fueron arrastradas por la creciente del Río Bravo.

Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo Suspenderá Operaciones para Retirar BoyasPuente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo Suspenderá Operaciones para Retirar Boyas. Foto: Traileros de Nuevo Laredo

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Operaciones suspendidas en el Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo: retiran boyas del Río Bravo para asegurar el tránsito. Entérate de más.

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