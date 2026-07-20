Cierran Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo para Retirar Boyas del Río Bravo

El Puente Internacional del Comercio Mundial, en Nuevo Laredo, realizará una pausa temporal en sus operaciones debido a trabajos de retiro de boyas que fueron arrastradas por la creciente del Río Bravo.

Las autoridades informaron que las labores estarán a cargo de un contratista privado y tienen como objetivo retirar el material que quedó atrapado en las inmediaciones del cruce internacional tras el aumento en el nivel del río.

Aunque no se precisó la duración de la suspensión, se indicó que el cierre será únicamente mientras se llevan a cabo los trabajos necesarios para garantizar la seguridad en la zona.

¿Por qué se retirarán las boyas?

Las boyas fueron desplazadas por la corriente del Río Bravo luego de las recientes crecientes registradas en la región fronteriza.

Su presencia representa un riesgo para las operaciones y el tránsito en las inmediaciones del Puente del Comercio Mundial, uno de los cruces internacionales más importantes para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Por ello, las autoridades determinaron realizar una pausa temporal en las actividades del puente mientras se efectúan las maniobras de retiro.