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Depresión Tropical Seis-E: ¿A Qué Hora se Convertirá en Huracán Categoría 2 Frente a México?

El sistema evolucionará gradualmente en el Pacífico durante los próximos días y continuará fortaleciéndose mientras se aleja de las costas mexicanas

Tormenta Tropical Fausto. Foto: ConaguaTormenta Tropical Fausto. Foto: Conagua

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Atención: Fausto, el sexto ciclón del Pacífico, se convertirá en huracán categoría 2. Afortunadamente, su trayectoria se aleja de las costas mexicanas.

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