Depresión Tropical Seis-E: ¿A Qué Hora se Convertirá en Huracán Categoría 2 Frente a México?

La Depresión Tropical Seis-E continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, lejos de las costas nacionales, y de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), evolucionará en los próximos días hasta convertirse en un huracán categoría 2.

El centro del sistema se localiza a mil 200 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, el SMN indicó que el fenómeno meteorológico no representa riesgo para el territorio mexicano, ya que continuará alejándose de las costas del país mientras gana intensidad.

Según el organismo, hoy domingo 19 de julio, la Depresión Tropical Seis-E evolucionará a tormenta tropical Fausto, convirtiéndose en el sexto ciclón con nombre de la temporada 2026 en la cuenca del océano Pacífico.

El pronóstico señala que durante la madrugada del 21 de julio, Fausto alcanzará la categoría de huracán categoría 1, cuando se ubique aproximadamente a mil 160 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Posteriormente, conforme continúe su desplazamiento mar adentro, el sistema seguirá fortaleciéndose y a las 12:00 horas del martes 21 de julio se intensificará a huracán categoría 2, manteniéndose lejos del territorio nacional.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Ciclones tropicales en el océano Pacífico

Para la temporada 2026, el SMN prevé la formación de 18 a 21 ciclones tropicales en el océano Pacífico. Los nombres asignados, en orden de aparición, son:

· Amanda

· Boris

· Cristina

· Douglas

· Elida

· Fausto

· Genevieve

· Hernán

· Iselle

· Julio

· Karina

· Lowell

· Marie

· Norbert

· Odalys

· Polo

· Rachel

· Simon

· Trudy

· Vance

· Winnie

· Xavier

· Yolanda

· Zeke

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y de Protección Civil, aunque por el momento la trayectoria prevista de Fausto no implica afectaciones para México.