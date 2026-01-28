Suspenden Clases en 10 Grupos de 8 Escuelas de Jalisco por Casos de Sarampión

Debido a los casos activos de sarampión en Jalisco, suspendieron clases en 10 grupos de 8 escuelas de educación básica en el estado, de acuerdo con el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien agregó que otros cuatro planteles podrían suspender labores.

Como era de esperarse, después de las vacaciones decembrinas, parece que bajamos un poco la guardia. Hablo como familias, como padres y regresamos con varios casos. En este momento, tenemos ocho escuelas en varios municipios, entre ellos Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tepa, en donde hemos suspendido en siete, sólo un grupo y en una de las escuelas tuvimos que suspender a tres grupos Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco

Ante este escenario, autoridades informaron que se están intensificando las jornadas de vacunación en las escuelas, por lo que hacen el llamado a los padres de familia a estar atentos a la convocatoria y revisar esquemas de vacunación de los alumnos.

Básicamente lo que estamos haciendo, sobre todo, en municipios como Tlaquepaque, Tonalá, es tener una vacunación generalizada en todas las escuelas, un día vamos a avisar a los padres de familia, les entregamos el consentimiento por escrito, que nos entrega la Secretaría de Salud, y el día siguiente se regresa a una vacunación Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco

En casos de influenza, autoridades mencionaron que no se ha reportado algún caso grave fuera de los contagios propios de la temporada. Asimismo, señalaron que no se ha contemplado recorrer el horario de entrada, derivado de las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

Se hizo el llamado a padres de familia para mandar bien abrigados a sus hijos, y ante cualquier sospecha de contagio, acudir al médico para evitar contagiar a más estudiantes.

