Accidente en la Autopista México-Veracruz Deja Tráiler en Llamas y Tráfico Paralizado

Tráiler choca contra muro de contención en el tramo de la carretera Los Reyes-Zacatepec a la altura de San Miguel y San Lucas Tecopilco, Tlaxcala.

Incendio de tráiler en Tlaxcala sobre la México-Veracruz.Foto: Break Tlaxcala

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Impactante accidente en la autopista México-Veracruz: un tráiler en llamas paraliza el tráfico. Descubre cómo se desarrolló este siniestro en Tlaxcala.

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