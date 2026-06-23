Accidente en la Autopista México-Veracruz Deja Tráiler en Llamas y Tráfico Paralizado

La mañana de este 23 de junio se registró el fuerte accidente de un tráiler sobre la autopista México–Veracruz en el tramo de Los Reyes-Zacatepec a la altura de la localidades de San Miguel y San Lucas Tecopilco en Tlaxcala.

El conductor de la unidad pesada perdió el control y terminó impactándose contra el muro de contención provocando que el vehículo comenzara a arder en llamas.

Testigos del hecho dieron aviso al número de emergencias por lo que de inmediato se movilizaron a atender el siniestro; Ante el incendio del tráiler la autopista México–Veracruz tuvo que ser cerrada por completo durante varios minutos.

#Tomeprecauciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+500, de la carretera Los Reyes-Zacatepec, a la altura de la Loc. San Miguel, con dirección a Huamantla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Oomf6FUz7C — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 23, 2026

Incendio de tráiler en la autopista México-Veracruz hoy 23 de junio

El fuego de la unidad de transporte de carga terminó liquidándose en su totalidad, sin embargo, realizaron acciones de mitigación de riesgos para prevenir otro flamazo.

Rápidamente se formó una fila de autos con dirección a Huamantla quienes esperaban mientras el cuerpo de emergencias y elementos de la Guardia Nacional de Carreteras llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

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Posteriormente, las autoridades habilitaron uno de los carriles de la carretera Los Reyes-Zacatepec cerca del km 096+500, por lo que el tráfico en la zona comenzó a fluir, no obstante, los automovilistas tuvieron que reducir su velocidad.

En tanto al operador del tráiler, fue atendido por paramédicos, no obstante se desconoce su estado de salud hasta el momento.

Accidente de camionetas deja varias personas lesionadas en Acatlán de Osorio

Varias personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente registrado en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla. En el percance, dos camionetas tipo pick-up particulares chocaron de frente cuando circulaban sobre el periférico Acatlán-Ixcaquixtla, a la altura del kilómetro 5.5.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades invadió parcialmente el carril contrario, lo que ocasionó la colisión; el impacto dejó ambas camionetas con severos daños materiales.

Personal de Protección Civil de Acatlán, así como otras corporaciones de emergencia, acudieron al lugar para brindar auxilio a los afectados y trasladar a las personas lesionadas a un nosocomio para su atención médica.

Más tarde, las autoridades locales realizaron el retiro de las dos unidades siniestradas y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para analizar la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

Cabe destacar que uno de ellos presuntamente conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, situación que podría influir en el resultado final del peritaje.

Con información de N+

MCS