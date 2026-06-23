Se Registran Tres Fallecimientos por Golpes de Calor en el Estado de Veracruz

De acuerdo con información oficial, se dio a conocer que por lo menos tres personas han perdido la vida en el estado de Veracruz debido a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad en días recientes.

De acuerdo al último informe semanal de daños a la salud por temperaturas naturales extremas de la Dirección General de Epidemiología, en el estado de Veracruz se registran 48 afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

De estas afectaciones, al menos 33 corresponden a golpe de calor, mientras que 15 se deben a deshidratación. El informe de la semana epidemiológica 23 de la Secretaría de Salud Federal indica que en la entidad veracruzana tres personas han muerto por golpe de calor.

Se prevén altas temperaturas tras el inicio del solsticio de verano en Veracruz

Durante la madrugada del pasado domingo 21 de junio, se registró el solsticio de verano. Dicho fenómeno ocurrió exactamente a las 02:24 horas. Este fue el día más largo del año, por lo que contó con mayor tiempo de luz solar.

Se espera que el verano sea una estación calurosa para todas las regiones de la entidad; para la zona costera central del Golfo de México, donde se ubica Veracruz, será de mucho bochorno debido al factor humedad.

Asimismo, se prevé que este sea un verano con lluvias, pero también con elevadas temperaturas con sensaciones térmicas altas debido a la humedad que prevalece en la región, presentándose sensaciones por arriba incluso de los 40 grados durante esta temporada.

A mediados de los meses de julio y agosto, se presenta la canícula, la cual se caracteriza por contar con menos cantidad de lluvias, sol radiante, calor y estiaje. El calor con la llegada del verano seguirá intenso en el estado de Veracruz y en casi todo el resto del país.