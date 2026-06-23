Se Registran Tres Fallecimientos por Golpes de Calor en el Estado de Veracruz

Debido a las altas temperaturas registradas en la entidad veracruzana, se han registrado al menos tres defunciones por golpe de calor.

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Veracruz enfrenta una ola de calor mortal: tres fallecidos por golpes de calor. Las altas temperaturas continúan y se espera más bochorno. Infórmate más sobre este hecho.

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