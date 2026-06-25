¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 25 de Junio 2026

Así está el tránsito en carreteras del país hoy, 25 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Accidente en carretera Libramiento NorteAccidente en carretera Libramiento Norte. Foto: X@GN_Carreteras

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