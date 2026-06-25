¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 25 de Junio 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tránsito en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos. En N+ te damos el reporte de las vialidades más importantes hoy, 25 de junio de 2026.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Cómo están las carreteras hoy?

Este jueves, 25 de junio de 2026, las autoridades no reportan bloqueos en carretera, pero sí las siguientes afetaciones:

Hidalgo: A las 10:53 horas, se reportó cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 073+500 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, con dirección a Puebla, a inmediaciones del Municipio de San Francisco, Hidalgo.

Puebla: A las 10:47 horas, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 094+500 de la autopista México-Puebla, con dirección Puebla. También se reportó cierre intermitente de circulación por deslave de talud, cerca del km. 019+600 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

Oaxaca: A las 9:28 horas, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 281+900 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz.

Michoacán: A las 9:24 horas, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 201+500 de la carretera Maravatio-Zapotlanejo.

Autopista México-Cuernavaca: A las 9:14 horas, cierre de circulación en el km 72 en dirección Cuernavaca, por atención de accidente.

Estado de México: A las 8:48 horas, se reportó cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 021+500 de la carretera Toluca-Morelia, a inmediaciones de la comunidad de Almoloya de Juárez.

Tráiler embiste más de 15 vehículos en Tijuana; hay varios lesionados

Un tráiler embistió a más de 15 vehículos, esta mañana en el bulevar Lázaro Cárdenas en Tijuana, Baja California; hay al menos 20 personas heridas.

Al parecer, el tractocamión se quedó sin frenos cuando transitaba por una pendiente y en plena hora pico.

Entre los vehículos que se llevó hay al menos cuatro unidades del transporte público, algunos, quedaron encima de otros.

en la zona fue desplegado un operativo para retirar las unidades con el uso de grúas; la zona quedó colapsada.

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Con información de N+.

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