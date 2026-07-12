Kuwait Denuncia Ataques Contra Tres Puestos Fronterizos y una Plataforma Petrolífera

Un dron alcanzó una plataforma petrolera de Kuwait Oil Company y hubo agresiones contra tres puestos fronterizos, en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos en el golfo Pérsico

Kuwait Denuncia Ataques Contra Tres Puestos Fronterizos y una Plataforma PetrolíferaSe lanzan misiles iraníes, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber llevado a cabo ataques contra una base estadounidense. Foto: Reuters / Archivo

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