Kuwait Denuncia Ataques Contra Tres Puestos Fronterizos y una Plataforma Petrolífera

El Ejército de Kuwait reportó este domingo que tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país fueron blanco de una agresión criminal que dejó daños materiales, y que una plataforma de perforación marítima de Kuwait Oil Company fue atacada por un dron hostil, con daños materiales y un trabajador herido.

El anuncio lo hizo el coronel de Estado Mayor Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, según un comunicado difundido por la cuenta oficial del Ejército.

El trabajador lesionado en el ataque contra la plataforma petrolera está recibiendo la atención médica necesaria, de acuerdo con el comunicado castrense. Las autoridades competentes de Kuwait iniciaron de inmediato las medidas para abordar el incidente, en coordinación con las entidades relevantes, sin que el texto precise cuáles son esas medidas.

La Jefatura del Estado Mayor General del Ejército kuwaití reafirmó la continuidad de la preparación de las fuerzas armadas y la adopción de las precauciones necesarias para preservar la seguridad del país y la integridad de su territorio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. EUA Bombardea Irán

Lo que dice el comunicado del ejército de Kuwait

Tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país sufrieron una agresión criminal con daños materiales.

Una plataforma de perforación de Kuwait Oil Company fue atacada por un dron hostil.

El ataque a la plataforma dejó daños materiales y un trabajador herido, ya bajo atención médica.

Las autoridades kuwaitíes iniciaron medidas de respuesta en coordinación con entidades relevantes.

El Estado Mayor reafirmó la preparación de las fuerzas armadas para proteger el territorio.

Kuwait fue uno de varios países de la región que registraron ataques o alertas de misiles ese mismo domingo. Associated Press reportó que Teherán respondió con ataques contra Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán, luego de que Estados Unidos bombardeara territorio iraní por un ataque contra un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

El Ejército de Qatar informó que interceptó fuego iraní entrante y que tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por metralla; en Baréin, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, también sonaron alertas de misiles. El Ejército de Kuwait, según AP, dijo por su parte que estaba interceptando fuego entrante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los bombardeos de su país contra Irán en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC:

"Los bombardeamos durísimo anoche".

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, respondió a los ataques estadounidenses en un mensaje escrito:

"La era de los acuerdos unilaterales se acabó. Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta".

Los combates de este domingo ocurrieron cuando Irán y Estados Unidos se encontraban cerca del punto medio de un acuerdo provisional de 60 días destinado a poner fin a la guerra entre ambos países.

Con información de AP.

CT