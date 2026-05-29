¿Por Qué Japón Prohíbe Tomar Fotos en Partidos de Voleibol de Playa?

La Federación Japonesa de Voleibol prohibió tomar fotos en los partidos de voleibol de playa; aquí te explicamos a qué se debe la decisión de las autoridades de Japón.

¿Por qué no se pueden tomar fotos en torneo de voleibol de playa?

Autoridades deportivas de Japón anunciaron hoy, 29 de mayo de 2026, que los aficionados que asistan a los partidos de voleibol de playa, este fin de semana, no podrán tomar fotos ni videos durante el desarrollo del evento, ante el temor de los asistentes recurran a imágenes "malintencionadas" de las jugadoras y los jugadores.

La Federación Japonesa de Voleibol indicó que la grabación de imágenes en cualquier dispositivo estará prohibida durante la etapa del circuito nacional masculino y femenino, que se realizará este sábado y domingo.

Las autoridades también incluyeron en la lista de objetos prohibidos lentes inteligentes y los binoculares.

La prohibición se produce luego de las quejas de los jugadores durante la etapa anterior del circuito, realizado la semana pasada, pues es un deporte donde los jugadores se presentan en traje de baño.

La Federación Japonesa de Voleibol señaló que “a pesar de nuestros repetidos recordatorios y advertencias sobre las normas relativas a la fotografía, hemos constatado tomas malintencionadas por parte de algunos espectadores durante la etapa de Hekinan".

"Presentamos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que se alegraban de asistir al torneo y de tomar fotografías (sin mala intención), pero nuestra prioridad absoluta es preservar un entorno en el que los deportistas en competición puedan concentrarse en su rendimiento con total tranquilidad".

Medidas contra imágenes malintencionadas

En los Juegos Olímpicos París 2024, los uniformes del equipo femenino de voleibol de playa de Japón se confeccionaron con material especial, que bloquea las fotos infrarrojas que dejan en evidencia la ropa interior.

A las medidas de protección para los atletas se sumó la Federación Japonesa de Gimnasia, organización que estableció un sistema de permisos para poder tomar fotografías durante las competencias.