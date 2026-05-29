¿Por Qué Japón Prohíbe Tomar Fotos en Partidos de Voleibol de Playa?

Aquí te explicamos por qué Japón prohibió tomar fotos en partidos de voleibol de playa

Partido de voleibol de playaFoto: Reuters | Archivo

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¿Por qué Japón dice no a las fotos en voleibol de playa? La medida busca proteger a los jugadores. Entérate de los detalles.

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¿Por Qué Japón Prohíbe Tomar Fotos en Voleibol de Playa?