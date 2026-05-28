¿Ya Funciona APP de BBVA México? Banco Restablece Servicio tras Casi 8 Horas de Fallas

BBVA México confirmó la tarde de este jueves 28 de mayo de 2026 que sus sistemas internos están presentando fallas, lo que impide a sus usuarios realizar operaciones digitales con normalidad. Pasadas casi ocho horas, la institución financiera restableció sus servicios.

"Lamentamos los inconvenientes ocasionados", dijo el banco en una breve tarjeta informativa. La falla de este jueves provocó que miles de usuarios no pudieran acceder a la aplicación móvil de BBVA México.

¿Qué pasó con la app de BBVA México?

Pasado el mediodía, miles de usuarios reportaron la caída de la app de BBVA México, lo que les impedía realizar transferencias, pagos y revisar su estado de cuenta.

De acuerdo con el banco, esta intermitencia se debe a que sus sistemas internos están presentando fallas. "Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes", señaló la institución financiera.

Más de 6 mil usuarios con fallas

De acuerdo con el portal Downdetector, cerca de las 13:00 horas se alcanzó un pico de cerca de 6 mil informes de fallas provenientes de usuarios del banco.

Estos reportes provenían de los principales centros urbanos del país, destacando Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana, León, Toluca, entre otros.

¿A qué hora se restablecerá el servicio?

Mientras los técnicos del banco continúan solucionando la falla, hasta las 14:50 horas de esta tarde las intermitencias continuaban.

No obstante, en el portal Downdetector disminuían los informes de fallas de forma paulatina. Hasta el momento, el banco no ha informado sobre la normalización de su servicio.

AMP