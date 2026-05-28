¿Ya Funciona APP de BBVA México? Banco Restablece Servicio tras Casi 8 Horas de Fallas

La falla de este jueves provocó que miles de usuarios no pudieran acceder a la aplicación móvil de BBVA México

El logotipo del banco BBVA se muestra en Barcelona, España. Foto: ReutersEl logotipo del banco BBVA se muestra en Barcelona, España. Foto: Reuters

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