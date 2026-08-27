Tráfico vehicular

Carreteras de México con Afectación Vial, de Acuerdo con Capufe y Guardia Nacional

Autoridades reportan carga vehicular en la México-Querétaro y obras en la Cuernavaca-Acapulco

Accidente en MichoacánAccidente en Michoacán. Foto: X@GN_Carreteras

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