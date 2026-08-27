Carreteras de México con Afectación Vial, de Acuerdo con Capufe y Guardia Nacional

Si viajas en carretera es muy importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación por la vía en que transitas, para elegir la mejor ruta y llegar a tiempo a tu destino.

Todos los días, las autopistas de México registran diversos eventos que afectan la circulación, pero es más fácil evitar las zonas conflictivas con los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades del país.

Además, se acerca el fin de semana y el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, por lo que se prevé que se incrementará el tránsito en los próximos días. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Este jueves, las autoridades han reportado las siguientes afectaciones en carretas:

En la autopista México-Puebla, un motociclista de aproximadamente 38 años murió durante un choque a la altura de Valle de Chalco; hay afectación vial en la zona.

En Michoacán, hay cierre total de circulación por un accidente vial reportado a las 9:01 horas, cerca del kilómetro (km) 002+500, de la carretera Briseñas-Sahuayo, a la altura del municipio de San Miguel, con dirección a La Barca.

En la autopista México-Querétaro, se reportó carga vehicular a la 7:59 horas, en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidente.

En la carretera Chamapa-Lechería se registró un accidente vial, a las 7:51 horas, cerca del km 026+500, a la altura del municipio de Naucalpan, con dirección a Cuajimalpa.

En la autopista Cuernavaca-Acapulco se registró carga vehicular a las 6:49 horas, en el km 98, dirección Acapulco, por obras y labores de mantenimiento.

En la autopista México-Puebla, hubo cierre parcial de circulación en el km 22, dirección Puebla, por un accidente vial, a las 6:49 horas.

Con información de N+