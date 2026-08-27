Un hombre fue rescatado de ser linchado por habitantes del municipio de Huejotzingo, Puebla. El sujeto fue acusado de ser un presunto delincuente; fue golpeado y atacado violentamente por una turba iracunda en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento, informó que aplicó el protocolo de atención temprana municipal en coordinación con la Secretaría de Gobernación y fuerzas de seguridad de índole federal.

Gracias a esta acción se logró salvar con vida al individuo después de presuntamente haber robado una camioneta en la comunidad, el pasado 26 de agosto.

Una vez que los elementos policiales lograron extraerlo del sitio de la agresión tumultuaria fue asegurado provisionalmente en la comandancia local, donde recibió atención médica.

Asimismo, se dio conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que a través de la agencia del Ministerio Público realice las diligencias e investigaciones correspondientes.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR