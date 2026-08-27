Seguridad

Rescatan con Vida a Presunto Delincuente que Era Golpeado en Huejotzingo, Puebla

Autoridades en Puebla y fuerzas federales lograron intervenir antes que una turba enardecida lo asesinara en Huejotzingo.

El hombre fue señalado por haber robado una camioneta.El hombre fue señalado por haber robado una camioneta. Foto: N+

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En Huejotzingo, un hombre acusado de robo fue salvado de un linchamiento. La rápida acción de autoridades evitó una tragedia.

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