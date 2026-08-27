Reprograman Citas en Consulado de EUA en Ciudad Juárez; Piden Revisar Correos

Usuarios del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez fueron sorprendidos por la reprogramación de algunas citas para realizar trámites relacionados con la visa.

Personas que acudieron a sus citas señalaron que recibieron avisos sobre cambios en sus agendas y fueron informadas de que no debían acudir en la fecha originalmente establecida.

María de Jesús Martínez, una de las personas programadas para tramitar su visa, acudió para su entrevista para obtener el documento y explicó que su cita estaba programada a las 8:45 horas. Al llegar, fue informada de que no había sistema y posteriormente le notificaron que su entrevista había sido reprogramada para el día siguiente a las 10:00 horas.

La usuaria señaló que el cambio le causó sorpresa, aunque en su caso la cita únicamente fue postergada un día.

Hilda Salazar también recibió una actualización sobre su trámite. Explicó que tenía programada la toma de huellas y posteriormente una entrevista, por lo que permaneció atenta ante la posibilidad de que los cambios afectaran su agenda.

La ciudadana señaló que este tipo de modificaciones pueden representar complicaciones para quienes deben dejar pendientes asuntos laborales y personales para acudir a sus citas.

Por su parte, Francisco Juárez acompañó a su pareja al Consulado de Estados Unidos. El usuario viajó desde California y buscó asesoría legal ante la posibilidad de que la reprogramación pudiera prolongar su estancia en la frontera.

Sin embargo, explicó que su cita está programada para el 2 de septiembre y, de acuerdo con la información que recibió de su abogado, no había cambios para su trámite.

A través de un boletín entregado a los usuarios se informó sobre los cambios en algunas citas y se pidió a las personas no acudir en la fecha original.

El aviso señala que deberán permanecer pendientes de sus correos electrónicos, donde recibirán información sobre la nueva fecha de su cita.