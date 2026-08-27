Sociedad

Reprograman Citas en Consulado de EUA en Ciudad Juárez; Piden Revisar Correos

Usuarios fueron sorprendidos por cambios en sus citas para la visa y recibieron indicaciones para consultar la nueva fecha por correo.

A través de un boletín entregado a los usuarios se informó sobre los cambios en algunas citas.A través de un boletín entregado a los usuarios se informó sobre los cambios en algunas citas. Foto: N+

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Sorpresa en el Consulado de EUA en Ciudad Juárez: reprograman citas de visa. Usuarios deben revisar correos para confirmar nuevas fechas.

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