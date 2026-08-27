Sociedad

Suspensión Masiva de Visas en EUA: Qué Hacer Si Tenía una Cita Programada

La administración Trump suspendió temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en los consulados de Estados Unidos en México

Visa estadounidense. Foto: ReutersVisa estadounidense. Foto: Reuters
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