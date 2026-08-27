Suspensión Masiva de Visas en EUA: Qué Hacer Si Tenía una Cita Programada

Luego de que la administración del presidente Donald Trump suspendió temporalmente las entrevistas para visas de inmigrante en los consulados de Estados Unidos en México, surgieron dudas sobre qué pasará con aquellas personas que ya tenían una cita programada para obtener el documento.

De acuerdo con las autoridades, esta medida se aplicará para las personas que consiguieron visas B1 y B2, las cuales corresponden a viajes de turismo y negocios, en el periodo de 2016 a 2026, y que hayan solicitado asilo o estén en trámite.

“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí permanentemente", afirmó la agencia.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que esta decisión es para dejar claro que una visa “no es un derecho”, más bien se trata de un “privilegio”, el cual debe ser respetado.

“Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa”, puntualizó.

Según medios locales, el gobierno ha revocado hasta 200 mil visas, lo que representa una cifra récord para la administración de Donald Trump. No obstante, el Departamento de Estado no ha confirmado ese dato, pero tampoco lo ha desmentido.

Se tiene previsto que la suspensión masiva de visas a personas extranjeras se lleve a cabo “de manera progresiva”.

A principios de este mes, las autoridades estadounidenses indicaron que desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, al menos 175 mil visas fueron revocadas a extranjeros por diversos motivos; sin embargo, destacan las actividades delictivas, infracciones a la ley o incluso por haber “celebrado” el asesinato del conservador Charlie Kirk.

En el caso de las citas programadas para tramitar las visas, la Embajada de Estados Unidos en México no ha informado modificaciones o nuevas disposiciones para llevar a cabo este trámite en cualquiera de las oficinas de los consulados.

Por lo tanto, es importante estar atentos a la información que publiquen las autoridades, ya que la Embajada y Consulados de EUA tienen tiempos de espera distintos para la emisión de visas, porque unas son más populares que otras.

EPP