Suspenden Servicio en Línea A del Metro CDMX por Fuertes Lluvias

Debido a la fuerte lluvia registrada al oriente de la ciudad y al ingreso de agua en la zona de vías, la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió su servicio en el tramo que va de la estación Guelatao a La Paz.

La línea opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que con apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) se ofrece servicio de Guelatao a Santa Marta.

"Personal del sistema realiza labores con equipos de bombeo para retirar el agua acumulada y restablecer el servicio de manera segura en toda la línea. Les agradezco su comprensión", informó vía X el director general del Metro, Adrián Rubalcava.

Informo a las personas usuarias de la Línea A del @MetroCDMX que, debido a la fuerte lluvia registrada al oriente de la ciudad y al ingreso de agua en la zona de vías, la línea opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao. No hay servicio de trenes de Guelatao a La Paz.… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 29, 2026

Cerca de las 20:00 horas, continuaban las labores con el equipo de bombeo por parte de personal técnico del Metro de CDMX para retirar el agua acumulada en la zona de vías y normalizar de manera segura el servicio en toda la Línea A.

Continúan las labores con el equipo de bombeo por parte de personal técnico del @MetroCDMX para retirar el agua acumulada en la zona de vías y normalizar de manera segura el servicio en toda la Línea A.

Por el momento, los trenes operan de Pantitlán a Guelatao; no hay servicio de… pic.twitter.com/K6lLJcy7PP — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 29, 2026

Otras líneas del Metro de CDMX también se han visto afectadas por la implementación de la marcha de seguridad, como es el caso de la 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 y B.

La implementación de la marcha de seguridad reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, lo que a su vez genera retrasos en el servicio.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/VvtZwg5oS0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 29, 2026

Es tarde, se observan lluvias de intensidad fuerte en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, mientras en el resto de la ciudad persisten lluvias de débiles a moderadas.

AMP