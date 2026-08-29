Movilidad

Suspenden Servicio en Línea A del Metro CDMX por Fuertes Lluvias

La línea opera de manera provisional en el tramo Pantitlán–Guelatao

Usuarios afectados por suspensión de servicio en Línea A del Metro CDMX. Foto: N+Usuarios afectados por suspensión de servicio en Línea A del Metro CDMX. Foto: N+
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