Detienen a Sujeto por Presunta Extorsión y Amenazas a Mujer en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que inició una carpeta de investigación tras la puesta a disposición de Juan Manuel ‘N’, de 52 años de edad, por ser el probable responsable del delito de extorsión cometido en agravio de una mujer en el municipio de Tehuacán.

Dichas diligencias se realizaron a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), con el fin de esclarecer los hechos e imputar responsabilidades.

De acuerdo con el informe policial, el 27 de agosto de 2026 elementos de la Policía Municipal intervinieron en la colonia Emiliano Zapata tras recibir la petición de auxilio de la víctima.

La denunciante refirió que solicitó un préstamo al hoy detenido por la cantidad de 12 mil pesos, por el cual el imputado le exigía un cobro de 18 mil 850 pesos pagaderos en 29 días.

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Sin embargo, al suscitarse un retraso en las cuotas, Juan Manuel ‘N’ se presentó en compañía de otras personas y, mediante el uso de un arma, la amenazó con causarle daño físico a ella y a su nieto en caso de no liquidar el monto total.

Ante el oportuno llamado a las autoridades, los elementos policiales lograron el aseguramiento del presunto responsable en el lugar, decomisando un objeto con apariencia de arma de fuego corta, dinero en efectivo, un equipo de telefonía celular, una tarjeta de control de pagos y un vehículo compacto en el que pretendía retirarse.

Juan Manuel ‘N’ y los indicios asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que integra la carpeta de investigación correspondiente para judicializar el asunto dentro del término constitucional.

Con información de N+

GMAZ