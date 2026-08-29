Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunta Extorsión y Amenazas a Mujer en Tehuacán, Puebla

Juan Manuel 'N' habría prestado dinero a la víctima en la colonia Emiliano Zapata, amedrentándola con un arma tras retrasarse con el pago.

Detenido Juan Manuel N Extorsión Amenazas Mujer Colonia Emiliano Zapata Tehuacán PueblaDetienen a Sujeto por Presuntamente Extorsionar a Mujer en Tehuacán, Puebla. Foto: N+

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En Tehuacán, Puebla, detienen a Juan Manuel 'N' por extorsionar y amenazar con un arma a una mujer que le debía dinero. La FGE investiga el caso.

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