Salud

El 86% de Capitalinos Están de Acuerdo con Eutanasia y Muerte Digna: Gobierno CDMX

Las autoridades aseguran que los detalles de los resultados de la encuesta se darán a conocer en próximos días

Colectivos durante la primera manifestación por una muerte digna y eutanasia en la CDMXFoto: Cuartoscuro
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