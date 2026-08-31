Salud El 86% de Capitalinos Están de Acuerdo con Eutanasia y Muerte Digna: Gobierno CDMX Las autoridades aseguran que los detalles de los resultados de la encuesta se darán a conocer en próximos días Foto: Cuartoscuro Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 31 ago 2026 | 17:44 CST Actualizado hace 45 minutos

Luego de que cientos de personas tomaran las principales vialidades de la Ciudad de México para pedir que se apruebe la propuesta de la eutanasia y muerte digna para los capitalinos, las autoridades locales fijaron su postura al respecto y aseguraron que se aplicó una encuesta sobre el tema.

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El Gobierno de CDMX informó que se realizó una encuesta para conocer qué piensan los habitantes de la ciudad sobre la iniciativa que legalizaría la eutanasia en casos donde las personas viven con enfermedades crónico degenerativas, es decir, que no tienen cura y además causan un daño severo a su calidad de vida.

En ese sentido, expresaron que los resultados refieren que el 86% de las personas que participaron en el sondeo, están de acuerdo con que se permita morir dignamente o elegir en qué momento se pondría fin a la vida en la Ciudad de México.

“El 86% de la población dice que está de acuerdo, eso sorprende (...) Es un indicador muy importante”, aseguraron en conferencia de prensa.

También señalaron que el gobierno cree en la “autonomía personal frente al sufrimiento intolerable”. Por lo tanto, es clave que se avance en la discusión, consultas o expresiones de colectivos y organizaciones.

“Recordemos que la Ciudad de México siempre ha sido pionera en ampliar libertades que antes parecían imposibles y luego se han convertido en derechos”, indicaron.

Sin embargo, aseguran que es indispensable “construir una ruta”, que va ligada directamente con cómo lo ven los habitantes. Así que en los próximos días se darán a conocer los resultados de la encuesta sobre la eutanasia y muerte digna en la CDMX.

En tanto, continuarán las reuniones con colectivos y grupos de personas que promueven la conocida “Ley Trasciende”, impulsada por la activista Samara Martínez, cuya enfermedad le produce dolores intensos todos los días.

Asimismo, se escuchará a los familiares de las personas que tienen enfermedades o condiciones incurables, debido a que ellos son parte fundamental del sistema de cuidados, los cuales incluyen cifras estratosféricas para los tratamientos. También se planean replicar las reuniones con especialistas en bioética, en salud y todos los sectores relacionados con la decisión.

La Ley Trasciende establece que cualquier persona que tenga una condición discapacitante, amenazante para la vida provocada por una enfermedad crónico degenerativa o que se encuentre ya en una fase terminal de la enfermedad, pueda solicitar el derecho a morir dignamente.

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Es importante destacar que la persona que quiera solicitar esa medida, tendría que realizar todo un proceso para comprobar que es candidata a este derecho.

Entre los requisitos se mencionan ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, así como comprobar el diagnóstico mínimo por dos médicos especialistas

El documento establece que una vez que se tenga toda esa información, el paciente la haría llegar a un notario público, quien verificaría cada detalle y 5 días después, emitiría el documento que certifique que la persona tiene una enfermedad o padecimiento incurable para acceder a la eutanasia.

Luego ese certificado debería presentarse ante la institución encargada y en un plazo no mayor a 48 horas, las autoridades tendrían que dar el fallo, es decir, si es aplicable o no.

La Ley Trasciende también cuenta con un apartado en el que se respeta la objeción de conciencia, es decir, que ningún médico puede ser obligado a practicar el proceso si no lo desea. No obstante, en caso de que se lleve a cabo por alguna institución de salud pública, en este organismo sí debe existir un encargado que lleve a cabo el procedimiento.