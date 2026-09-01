Gabriel 'N', Padre de Dafne, Sigue Separado de su Cargo como Director en Tampico

El director de la escuela primaria Pedro J. Méndez, Gabriel “N”, continúa separado de su cargo mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, informó Claudia Rosas Marín, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Tampico.

Gabriel “N” es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en agravio de su hija Dafne. Rosas Marín aclaró que, contrario a información difundida en redes sociales, hasta el momento no existe una determinación que establezca su separación definitiva del cargo.

La funcionaria señaló que la escuela primaria Pedro J. Méndez inició el ciclo escolar 2026-2027 con su plantilla educativa completa y atiende a aproximadamente 130 alumnos inscritos.

Mientras la Secretaría de Educación determina el nombramiento formal de un nuevo director, la responsabilidad directiva del plantel se encuentra a cargo del profesor Fidel, quien funge como responsable de la escuela bajo la supervisión de las autoridades educativas.

Rosas Marín explicó que el CREDE se encuentra a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Educación para determinar el procedimiento que seguirá respecto a la dirección del plantel. Una vez que exista una resolución, ésta será comunicada al jefe de sector y al supervisor escolar correspondiente.

La titular del CREDE aseguró que la situación no ha afectado las actividades académicas y que la escuela opera con normalidad, con los docentes asignados para atender a los estudiantes.

Respecto a la matrícula, indicó que actualmente se tiene un registro aproximado de 130 alumnos, aunque durante los primeros días del ciclo escolar se realiza una actualización de la estadística debido a posibles incorporaciones o nuevos registros de asistencia.