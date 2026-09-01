Seguridad

Gabriel 'N', Padre de Dafne, Sigue Separado de su Cargo como Director en Tampico

La titular del CREDE aclaró que no existe una separación definitiva del cargo y que la Secretaría de Educación de Tamaulipas deberá determinar el nombramiento del nuevo director.

Gabriel 'N', Padre de Dafne Sigue Separado de su Cargo como Director en TampicoGabriel 'N', Padre de Dafne Sigue Separado de su Cargo como Director en Tampico. Foto: N+

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Gabriel 'N', director en Tampico, sigue separado de su cargo por proceso judicial. La Secretaría de Educación de Tamaulipas decidirá su futuro.

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