Camioneta Termina Dentro de una Tienda tras Choque en Avenida de Matamoros

Un accidente se registró en una tienda comercial ubicada sobre la avenida Lauro Villar, a la altura de Ciudad Industrial en Matamoros, Tamaulipas.



De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta color gris dio vuelta en U sin precaución, lo que provocó que el conductor de una camioneta azul que circulaba de oriente a poniente no alcanzara a frenar y terminara impactándose contra la unidad.



El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital por paramédicos de Protección Civil. Al lugar arribaron elementos del heroico cuerpo de Bomberos y distintos grupos voluntarios para brindar apoyo y asegurar el área.



Aparentemente, los tripulantes de la camioneta gris se dieron a la fuga tras el percance, dejando la unidad abandonada.



Autoridades de tránsito tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

Camioneta Dentro de Tienda de Conveniencia tras Accidente en Avenida Lauro Villar. Foto: Matamorenses Hoy