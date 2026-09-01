Camioneta Termina Dentro de una Tienda tras Choque en Avenida de Matamoros

Un accidente se registró en una tienda comercial ubicada sobre la avenida Lauro Villar, a la altura de Ciudad Industrial en Matamoros, Tamaulipas.
De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta color gris dio vuelta en U sin precaución, lo que provocó que el conductor de una camioneta azul que circulaba de oriente a poniente no alcanzara a frenar y terminara impactándose contra la unidad.
El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital por paramédicos de Protección Civil. Al lugar arribaron elementos del heroico cuerpo de Bomberos y distintos grupos voluntarios para brindar apoyo y asegurar el área.
Aparentemente, los tripulantes de la camioneta gris se dieron a la fuga tras el percance, dejando la unidad abandonada.
Autoridades de tránsito tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.