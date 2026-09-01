Seguridad

Camioneta Termina Dentro de una Tienda tras Choque en Avenida de Matamoros

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta gris realizó una vuelta en U y la unidad azul que circulaba de oriente a poniente terminó impactándose contra ella.

Camioneta Termina Dentro de una Tienda tras Choque en Avenida de MatamorosCamioneta Termina Dentro de una Tienda tras Choque en Avenida de Matamoros. Foto: N+

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Camioneta impacta tienda en Matamoros tras un choque en avenida Lauro Villar. Conductor gravemente herido, responsables huyen.

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