Casi la mitad de las personas entrevistadas en la Ciudad de México (CDMX) asegura haber sufrido discriminación por al menos un motivo durante los últimos cuatro años. La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-2026) reveló que 46% de las personas consultadas reportó haber vivido esta situación, mientras que las opiniones políticas aparecen como el motivo de discriminación más mencionado.

Los resultados fueron presentados por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y muestran cambios en las razones por las que las personas dicen haber enfrentado un trato discriminatorio en la capital del país.

La EDIS-2026 se realizó a partir de 4 mil 410 entrevistas presenciales en distintas zonas de la Ciudad de México. El ejercicio incluyó a personas de diferentes edades, géneros y niveles de escolaridad.

Uno de los datos que destaca en la encuesta es el cambio en los motivos de discriminación mencionados por la población. De acuerdo con los resultados, 22% señaló las opiniones políticas, el porcentaje más alto entre las causas reportadas.

Después aparecen ser mujer y la forma de vestir o el arreglo personal, ambos con 20%. El peso o la estatura fueron mencionados por 18%, mientras que la clase social alcanzó 16%.

José Antonio Aguilar, director de RacismoMX y presidente de la Asamblea Consultiva del COPRED, señaló que los resultados muestran diferencias respecto de las razones de discriminación que destacaban cuatro años atrás.

"Hace cuatro años, las razones de la discriminación más frecuentes eran, por ejemplo, ser una persona morena o el tono de piel, ser una persona indígena y ser mujer, pero ahora es muy diferente cuatro años después, como por ejemplo, la opinión política es la razón más importante de la discriminación, ser mujer y sobre todo la apariencia, o sea, la vestimenta, el tipo de cuerpo."

La EDIS-2026 también profundizó en la relación entre discriminación, tono de piel y corporalidad. Los resultados muestran una diferencia considerable entre las experiencias reportadas por personas con tonalidades de piel más oscuras y aquellas con tonos más claros.

Según la encuesta, 19% de las personas ubicadas entre los tonos A y E de la escala PERLA reportó discriminación relacionada con su tono de piel. Entre las personas con tonalidades más claras, la proporción fue de 8%. Esto significa que el porcentaje registrado en el primer grupo fue más del doble.

Briana Gálvez, integrante de RacismoMX, destacó la importancia de incorporar en esta edición preguntas específicas sobre el tono de piel y la corporalidad para identificar diferencias en las experiencias de discriminación.

"En esta edición de la encuesta de discriminación de la Ciudad de México se incluye la pregunta de tu tono de piel y eso es muy importante porque las personas de pieles más oscuras sí presentan mucha mayor discriminación que las personas de piel clara. Y esto se une con otra dimensión, que también es la dimensión de la corporalidad, que fue incorporada en esta nueva edición de la encuesta y pues bueno, las personas, sobre todo las mujeres con tallas más grandes, también son más discriminadas."

Los resultados también permiten conocer los lugares donde las personas entrevistadas reportaron haber enfrentado discriminación. La calle y el transporte público concentran el mayor porcentaje de menciones, con 12%, mientras que también aparecen negocios, centros comerciales y establecimientos de autoservicio.

Los espacios comerciales representan un punto de atención adicional debido al tipo de casos que llegan a organizaciones dedicadas a documentar y combatir la discriminación. Entre las situaciones reportadas se encuentran personas que afirman sentirse vigiladas o perseguidas mientras realizan compras.

Briana Gálvez, de RacismoMX, explicó que este tipo de experiencias constituye una parte importante de los casos que recibe la organización.

"La mayoría de los casos que nosotros recibimos tienen que ver con discriminación en establecimientos comerciales, es decir, personas que se sienten perseguidas, que les siguen justamente cuando están en una tienda, cuando quieren comprar algo y entonces los guardias de seguridad seguramente pues bueno, les vigilan."

Los resultados de la Ciudad de México adquieren relevancia al compararlos con las herramientas disponibles para medir la discriminación a nivel nacional. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2022 fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La información recopilada en este tipo de ejercicios permite identificar qué grupos y características concentran mayores reportes de discriminación, así como los espacios donde se presentan estas experiencias. También puede servir como insumo para diseñar medidas preventivas y evaluar posibles cambios en las políticas públicas.

José Antonio Aguilar, director de RacismoMX y presidente de la Asamblea Consultiva del COPRED, destacó el papel que puede tener la visibilización de estos casos para prevenir nuevas situaciones de discriminación.

"A través de visibilizar estos casos podemos generar políticas públicas para prevenir la discriminación, o sea, no atenderla solamente cuando ya pasó, sino ver antes cómo poder hacer campañas, políticas públicas o incluso cambios legislativos para evitar que haya discriminación."