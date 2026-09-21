Sociedad

Ya No es el Tono de Piel: Esta Causa Lidera la Discriminación en CDMX

La EDIS-2026 revela que 46% de las personas entrevistadas en CDMX reportó haber sufrido discriminación por al menos un motivo durante los últimos cuatro años.

El tono de piel sigue siendo motivo de discriminación en la capital.El tono de piel sigue siendo motivo de discriminación en la capital. Foto: Cuartoscuro

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Las opiniones políticas encabezan los motivos reportados, con 22%, seguidas de ser mujer y la forma de vestir o el arreglo personal, ambas con 20%

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