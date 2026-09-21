Un helicóptero que participaba en las labores para combatir un incendio forestal que afecta al Parque Nacional Yosemite, en California, se estrelló durante la operación y dejó a dos pilotos muertos.

El accidente ocurrió la tarde del pasado domingo 20 de septiembre de 2026, mientras la aeronave realizaba labores de apoyo para contener el incendio, de acuerdo con autoridades estadounidenses.

La División de Silvicultura y Protección contra Incendios de Alaska confirmó este lunes la muerte de los dos pilotos que viajaban a bordo del helicóptero contratado para apoyar las operaciones contra el fuego.

Una de las víctimas fue identificada como Greg King, piloto de Precision Helicopters. La identidad del segundo piloto permanecía reservada mientras se realizaban las notificaciones correspondientes a sus familiares.

De acuerdo con información de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el helicóptero se accidentó alrededor de las 14:55 horas, tiempo local, mientras realizaba una operación de descarga de agua sobre el incendio.

Reportes basados en información de la FAA identifican a la aeronave como un Eurocopter AS332L1, conocido como Super Puma.

El aparato cayó en una zona cercana a Ostrander Lake, al sureste del área de El Capitan y al noreste de Wawona, dentro del condado de Mariposa, una región de terreno accidentado y de difícil acceso.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabezará la investigación del accidente, con participación de la FAA. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó la caída de la aeronave.

El incendio comenzó el 15 de septiembre en una zona cercana a Wawona, dentro del Parque Nacional Yosemite. Para el 21 de septiembre, las autoridades reportaban que había afectado más de 3 mil acres, equivalentes a aproximadamente mil 230 hectáreas, y permanecía alrededor de 15 por ciento contenido.

PT