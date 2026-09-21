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Helicóptero se Estrella Mientras Combatía Incendio en California; Mueren Dos

La aeronave realizaba una descarga de agua cuando cayó en el Parque Nacional Yosemite, en California, Estados Unidos

Yosemite National ParkYosemite permanece abierto al público, aunque algunas zonas y senderos han sido cerrados debido al incendio. Foto: Facebook Yosemite National Park

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Un helicóptero se estrella en el Parque Nacional Yosemite durante la lucha contra un incendio, causando la muerte de dos pilotos.

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