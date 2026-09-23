La DEA destacó la importancia de la inteligencia y el intercambio de información compartida con México para lograr la detención de José Ángel 'N', a quien identifican como uno de sus objetivos de máxima prioridad. Para la agencia estadounidense, esta captura representa un golpe directo a las estructuras encargadas de coordinar y financiar el traslado de precursores químicos desde China hacia territorio mexicano y estadounidense.

Asimismo, la oficina central de la DEA enfatizó que mantendrá la colaboración con sus socios internacionales para interrumpir el flujo de insumos químicos, el dinero y las redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas. Este esfuerzo coordinado busca desmantelar la infraestructura financiera y logística que sostiene la crisis de sustancias mortales en la región.

En una operación conjunta, la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capturaron en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México a José Ángel 'N', alias 'Don Flaco'.

El arresto se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición, resultado directo del trabajo coordinado y del intercambio constante de inteligencia entre las autoridades mexicanas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La DEA reafirmó su compromiso de mantener la colaboración bilateral para interrumpir el suministro de sustancias químicas, los recursos financieros y las redes criminales que operan en la región.