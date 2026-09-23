Seguridad

DEA Destaca Coordinación con México para Detener a 'Don Flaco' en la CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, fuerzas federales realizaron la detención mediante una orden de arresto provisional con fines de extradición a Estados Unidos

Detienen en CDMX a ‘Don Flaco’, Presunto Financiador de Precursores Químicos Buscado por la DEADetienen en CDMX a ‘Don Flaco’. Foto: @OHarfuch

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José Ángel 'N', alias 'Don Flaco', capturado en CDMX. La operación conjunta busca extraditarlo a EUA por vínculos con precursores químicos.

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