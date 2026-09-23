Seguridad

Detienen a ‘La Goma’, Líder del Grupo ‘La Venada’, Vinculado al Cártel de 'Los Reyes'

La célula delictiva tenía presencia en la región de Uruapan y operaciones en Zamora y Jacona

Detenidos de la célula delictiva 'La Venada' en MichoacánDetenidos de la célula delictiva 'La Venada' en Michoacán. Foto: SSP Michoacán

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Detienen a 'La Goma' y otros cuatro de 'La Venada' en Jacona. Vinculados al Cártel de 'Los Reyes', enfrentan cargos de extorsión y narcotráfico. Más detalles aquí.

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