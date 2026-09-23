Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron en Jacona a cinco presuntos integrantes de la célula delictiva 'La Venada', vinculada al Cártel de 'Los Reyes', entre ellos a Luis Armando ‘N’, alias ‘La Goma’, identificado como objetivo prioritario de la estructura criminal.

Mediante un comunicado, se detalló que estas detenciones fueron resultado de labores de inteligencia y el despliegue operativo en la colonia Nuevo Porvenir.

De acuerdo con los registros, Luis Armando ‘N’ contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes, 11 de ellas relacionadas con los delitos de homicidio calificado y una por secuestro agravado.

Durante la intervención, el implicado presuntamente intentó desarmar a uno de los elementos, y tras un forcejeo, resultó con una lesión de arma de fuego en el tobillo. De inmediato recibió atención médica y fue trasladado a un hospital donde quedó bajo custodia y se reporta estable.

Grupo “La Venada”, dedicado a la extorsión y el cobro de cuotas

Información de inteligencia sitúa al grupo “La Venada” con presencia en la región de Uruapan y operaciones en Zamora y Jacona. Además, esta estructura opera principalmente mediante la extorsión y el cobro de cuotas ilícitas a productores y empresarios de los sectores aguacatero, berries, agrícola y ganadero.

Junto con Luis Armando ‘N’, alias ‘La Goma’, fueron detenidos Julio 'N', Rigoberto 'N', Sergio 'N' y José 'N', presuntos integrantes de 'La Venada', algunos de ellos con antecedentes por homicidio calificado y narcomenudeo, quienes están relacionados con la venta y distribución de narcóticos en Zamora.

Durante el operativo, fueron asegurados 25 envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 17 gramos.

En el sitio también fue asegurado un adolescente, a quien le fueron localizados dos cartuchos calibre .40, quien fue puesto a disposición de la autoridad especializada correspondiente, con identidad reservada.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias y determinar su situación jurídica.

Cabe recordar que el pasado 31 de agosto, fue abatido Enrique ‘N’, alis 'R5', 'Wicho' o 'Güicho', quien era señalado como el actual líder de 'Los Reyes', cargo que asumió tras la captura de Alfonso ‘N’, alias 'La Quiringua', ocurrida en julio.

Antes de incursionar en actividades delictivas, el 'R5' y 'La Quiringua' fueron autodefensas y contaban con centros contra las adicciones que utilizaban para proteger a los desertores de los Caballeros Templarios. Después, fueron espacios de reclutamiento de jóvenes.

Dicho grupo delincuencial es señalado por la ola de violencia y homicidios en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo y la zona limítrofe con Jalisco.

El 'R5 'se convirtió en uno de los objetivos de Estados Unidos de América (EUA). El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) señaló a Luis Enrique Barragán Chávez como presunto jefe de sicarios del Cártel de 'Los Reyes', una facción de Cárteles Unidos, designada como organización terrorista extranjera.

Con información de N+