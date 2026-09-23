El reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, emitido este 23 de septiembre de 2026 a las 06:00 horas, confirma la presencia de dos sistemas en el océano Pacífico: el huracán Polo y el huracán Odalys.

Actualmente, el huracán Polo se mantiene como un ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, localizado a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos de 240 km/h con rachas que alcanzan los 295 km/h, manteniendo un desplazamiento lento hacia el norte a 4 km/h. Debido a su cercanía al litoral, sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca, además de un oleaje elevado de entre 7 y 9 metros de altura en las costas del occidente del país.

Trayectoria del huracán Odalys, Categoría 1

Por su parte, el huracán Odalys se desplaza más al oeste sobre el océano Pacífico con una trayectoria orientada hacia el noroeste en mar abierto.

Ante la coexistencia de ambos fenómenos, surge la pregunta sobre si estos ciclones podrían juntarse. En la meteorología, cuando dos ciclones se aproximan lo suficiente en el océano, puede desencadenarse el fenómeno conocido como efecto Fujiwhara.

Este comportamiento interactivo provoca que ambos sistemas comiencen a orbitar alrededor de un centro de masa común, alterando sus trayectorias originales y, en ocasiones, permitiendo que el ciclón más intenso absorba al de menor fuerza.

De acuerdo con el mapa de monitoreo de la Conagua, mientras Polo proyecta su trayectoria de impacto cercano a las costas mexicanas, Odalys se enfila hacia aguas más profundas, por lo que las autoridades mantienen una estrecha vigilancia en la evolución de ambos sistemas para vigilar cualquier posible interacción en sus áreas de circulación.

De momento, las proyecciones de las autoridades no indican que ambos ciclones puedan impactar de forma directa en las costas de México, ya que Odalys navega hacia aguas profundas y la trayectoria prevista mantendrá el centro del otro sistema bordeando el litoral.

Sin embargo, exhortan a la población a mantenerse informados y en alerta ante cualquier actualización de los pronósticos, especialmente con el huracán Polo, ya que, por su cercanía a las costas, un mínimo cambio en su rumbo sí podría provocar que impacte en territorio nacional.

Se prevé que Polo continúe como un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson hasta el viernes por la mañana, desplazándose en paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, y se estima que el jueves alcance su punto más cercano a las costas nacionales, situándose aproximadamente a 230 kilómetros del litoral michoacano.