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Trayectoria de los Huracanes Polo y Odalys: ¿Se Pueden Juntar y Tocar Tierra en México?

De acuerdo con la Conagua, ante la presencia cercana de dos fenómenos tropicales se puede activar el Efecto Fujiwhara

Trayectoria de los Huracanes Polo y Odalys: ¿Se Pueden Juntar y Tocar Tierra en México?Puerto de Acapulco Afectado por Fuertes Vientos y Oleaje. Foto: Cuartoscuro

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¿Se unirán los huracanes Polo y Odalys? Conagua alerta sobre el posible efecto Fujiwhara. Polo, categoría 4, amenaza costas mexicanas. Mantente informado.

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