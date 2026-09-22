Seguridad

Detienen en EUA a Integrante del Cártel de Sinaloa: Lo Buscaban en Texas por Distribuir Cocaína

Rogelio Castro contaba con una orden federal de detención por delitos relacionados con narcotráfico

Detienen en EUA a integrante del Cártel de SinaloaOperativo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Foto: Facebook @United States Marshals Service

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Rogelio Castro, del Cártel de Sinaloa, capturado en Chicago por distribuir cocaína. Buscado en Texas, su arresto marca un golpe al narcotráfico. Descubre más sobre esta operación.

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