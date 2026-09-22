El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos de América (USMS, por sus siglas en inglés) informó que Rogelio Castro, un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa, fue capturado en Chicago.

Mediante redes sociales, la agencia federal indicó que el detenido era buscado en el Distrito Oeste de Texas y que contaba con una orden federal de detención por distribuir grandes cantidades de cocaína.

Rogelio Castro, integrante del Cártel de Sinaloa. Foto: X @USMarshalsHQ

Además, en México se informó este martes de la detención de otro integrante del Cártel de Sinaloa, se trata de Jesús Antonio 'N', alias 'El Peli', presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón 'N', de la facción 'Los Chapitos'.

Junto con 'El Peli', fueron detenidas tres personas más durante un operativo coordinado en Mazatlán, Sinaloa.

Jesús Antonio 'N' presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización derivados de la venta de droga, además de participar en la privación de la libertad de personas.

Con información de N+