Seguridad

Realizan Nueva Marcha por Justicia a la Muerte de la Doctora Cristina en Veracruz

Decenas de personas recorrieron calles de su municipio natal y acudieron a espacios vinculados con su vida personal y laboral para mantener viva la exigencia de justicia

Exigen justicia en Paso del Macho por el feminicidio de la doctora Cristina RamosExigen justicia en Paso del Macho por el feminicidio de la doctora Cristina Ramos. Foto: N+

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El feminicidio de la Dra. Cristina Ramos en Coatzacoalcos moviliza a su comunidad natal. Exigen justicia y que las autoridades no ignoren el dolor de su pérdida

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