Realizan Nueva Marcha por Justicia a la Muerte de la Doctora Cristina en Veracruz

Durante este domingo decenas de personas acompañaron a familiares de la doctora Cristina Ramos Argüello en una marcha para exigir justicia en su natal Paso del macho.

El feminicidio fue cometido en Coatzacoalcos el pasado 15 de octubre en su departamento donde compañeros de trabajo la hallaron sin vida y con múltiples lesiones. En la calle Sánchez Loyo en el centro del municipio iniciaron con una oración y empezaron a clamar justicia

Siguieron el trayecto por los sitios que frecuentaba cuando vivía en el municipio Paso Machense. La madre de Cristina pidió la intervención de las autoridades.

‘Yo solamente quiero que encuentren al asesino, quiero justicia, no quiero que él se quede fuera de las calles yo necesito que él lo detenga porque él puede seguir haciendo daño. Se enseñó tanto con mi hija y esa hazaña la va a ocupar con otras personas. Entonces yo pido justicia'. Dijo Delfina Argüello García-Madre de Cristina Ramos Argüello.

Además pidieron a las autoridades que los volteen a ver y que hagan justicia al dolor que esta ausencia les causa. Aseguran pedir justicia con el corazón en la mano. Dicen que esperan atrapen al asesino que atentó contra la vida de la doctora.

Algunos habitantes fueron sumándose, entre ellos ex-compañeros de la doctora. El contingente se dirigió hacia la iglesia de nuestra señora de Guadalupe donde volvieron a rezar para que la justicia divina se haga presente.

Frente al Palacio Municipal o clamaron justicia y pidieron que las autoridades no dejen este crimen como uno más. En todo momento prevaleció el grito de “Justicia para Cristina”.

Llegaron hasta la Unidad Médica número 13 del IMSS donde laboró Cristina antes de obtener su cambio laboral a Coatzacoalcos. En el exterior pegaron las cartulinas que usaron para la marcha y después de agradecer a los presentes, volvieron a rezar por el descanso de la doctora de Cristina Ramos Argüello y terminaron el recorrido.