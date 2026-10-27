Paro Nacional de Transportistas: Realizan Manifestación en ASIPONA de Altamira, Tamaulipas

Transportistas de carga mantienen su movilización en Altamira como parte del paro nacional del sector, en demanda de mayor seguridad en las carreteras, mejores condiciones de las vías de comunicación y atención a sus planteamientos fiscales.

Desde las primeras horas del lunes, alrededor de 120 unidades pesadas pertenecientes a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se concentraron en la llamada “Y griega” de Altamira, a la altura del estacionamiento de un supermercado, para posteriormente avanzar en caravana por la avenida de la Industria, el bulevar Julio R. Moctezuma y el bulevar de los Ríos, con destino al patio regulador de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Altamira.

El presidente nacional de la CANACAR, Augusto Ramos Melo, convocó a los transportistas a mantener la unidad y fortalecer su participación en la movilización, con el propósito de defender los intereses de las empresas, sus operadores y familias, así como de las personas que dependen económicamente de esta actividad.

Asimismo, informó que solicitaron a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel para atender directamente sus demandas. Sin embargo, la propuesta de reunión planteada para el lunes no fue aceptada, debido a que contemplaba una agenda distinta a la presentada por el sector.

Los participantes señalaron que el paro se mantendría por tiempo indefinido, a la espera de una respuesta de las autoridades federales. También estimaron que cada día sin actividad representa pérdidas de aproximadamente 20 mil pesos a cada unidad.

Por su parte, durante la conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que una de las principales causas de la movilización es la modificación de los límites para la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionada con el pago de peajes, situación que, afirmó, afecta a un sector reducido de empresas transportistas.

La mandataria explicó que anteriormente se permitían deducciones de hasta 300 millones de pesos, pero que el límite se ajustó a 250 millones de pesos, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerara excesivo el beneficio fiscal.

“Eso solo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos”, señaló Sheinbaum, quien consideró que la afectación es limitada y pidió que la Secretaría de Hacienda explique los motivos del ajuste.

La presidenta también descartó que la modificación fiscal y las movilizaciones generen afectaciones a la canasta básica o a la operación general del transporte de carga en México. Añadió que el sector cuenta con otros apoyos fiscales, entre ellos la deducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el ISR.