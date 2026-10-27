Sociedad

Paro Nacional de Transportistas: Realizan Manifestación en ASIPONA de Altamira, Tamaulipas

Los participantes señalaron que el paro se mantendría por tiempo indefinido, a la espera de una respuesta de las autoridades federales

Paro Nacional de Transportistas: Realizan Manifestación en ASIPONA de Altamira, TamaulipasParo Nacional de Transportistas: Realizan Manifestación en ASIPONA. Foto: N+

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