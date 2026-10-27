Sociedad

¿Habrá Horario Especial Mañana en el Metro CDMX por Celebración en Templo de San Judas Tadeo?

Medio centenar de elementos vigilará la estación desde la noche de este martes 27

¿Habrá Horario Especial Mañana en el Metro CDMX por Celebración en Templo de San Judas Tadeo?Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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