¿Habrá Horario Especial Mañana en el Metro CDMX por Celebración en Templo de San Judas Tadeo?

Si vas a viajar en el Metro CDMX este miércoles 28 de octubre, toma precauciones: se prevé mayor afluencia en la estación Hidalgo, de las líneas 2 y 3, por la celebración de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito, ubicado en el exterior de la estación.

Por ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) reforzará la vigilancia desde la noche de este martes 27 y durante todo el horario de servicio.

¿Qué habrá en la estación Hidalgo?

Hidalgo es el punto del Metro con mayor presencia de devotos de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas, cuyo festejo mayor es cada 28 de octubre. Por eso, medio centenar de elementos de la Gerencia de Seguridad Institucional del STC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, adscritos al Metro, harán rondines permanentes en el conjunto para cuidar tanto a los usuarios habituales como a los feligreses que visitan el templo.

El miércoles, especialmente, habrá maniobras de dosificación —control del flujo de usuarios— y recorridos en trenes, andenes, pasillos y líneas de torniquetes. A ello se suma el personal de Asistencia al Usuario, con chalecos color menta, ubicado en los torniquetes, los accesos principales y las zonas donde se concentran los pasajeros. Orienta sobre transbordos, el uso de las máquinas de recarga y de la tarjeta de prepago, y resuelve dudas del servicio.

¿Cómo llegar al templo de San Hipólito en Metro?

Hidalgo es la estación más cercana a la iglesia, pero también se puede llegar desde Juárez, de la Línea 3, y Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8.

Para viajar sin contratiempos, el STC pidió evitar la caída de objetos a las vías, respetar la línea amarilla, no correr en escaleras fijas ni mecánicas, y no ingresar con bebidas embriagantes ni viajar por las estaciones bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.

¿Habrá horario especial en el Metro CDMX por San Judas Tadeo?

No. El comunicado del STC no menciona cambios al horario del Metro para el miércoles 28 de octubre.

De acuerdo con el mapa de Movilidad Integrada del propio organismo, de lunes a viernes opera de las 05:00 a las 00:00 horas, y el operativo en Hidalgo cubrirá todo ese horario de servicio.

Con información de N+.

CT