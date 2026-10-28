Explota Vivienda y Mueren Dos Adultos Mayores en Guasave, Sinaloa

La explosión de un tanque de gas provocó el derrumbe de una vivienda y la muerte de dos adultos mayores en la colonia Valle Bonito, en el municipio de Guasave, Sinaloa, la mañana de este martes 27 de octubre.

Los hechos generaron una fuerte movilización en el sector donde diversos cuerpos de emergencia acudieron a la zona.

Las víctimas fueron identificadas como la señora Reyes y don Francisco, una pareja de adultos mayores que habitaba la casa donde ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría sido provocado por una posible acumulación de gas en el interior del inmueble, seguida de la explosión de un tanque. El estallido ocasionó el derrumbe de la vivienda y dejó a la pareja atrapada entre los escombros.