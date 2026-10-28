Seguridad

Explota Vivienda y Mueren Dos Adultos Mayores en Guasave, Sinaloa

El incidente se originó por una posible acumulación de gas en el interior del inmueble

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