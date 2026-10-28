Triple Aviso por Lluvias Fuertes en CDMX: Activan Alertas Púrpura, Naranja y Amarilla

Esta noche se registra fuerte lluvia en la zona Centro de la CDMX, ante esto, el Metro implementó marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 8 y B. "Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma Previsiones", indicó en su cuenta de X.

Por la fuerte lluvia se activa Alerta Naranja para la noche de este martes en las demarcaciones: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Mientras que en Benito Juárez se encendió la Alerta Púrpura.

Y Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para hoy en las alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil indicó que se prevén lluvias en gran parte de la CDMX.

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Las precipitaciones también alcanzaron Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, donde comerciantes y fieles fueron sorprendidos por el aguacero durante los preparativos para las celebraciones de San Judas Tadeo, cuya festividad principal se realiza cada 28 de octubre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Intensa Sorprende a Fieles de San Judas Tadeo en el Templo de San Hipólito

En los alrededores del templo de San Hipólito se esperaba la llegada de miles de personas durante la noche, la madrugada y el miércoles. El recinto contempla actividades religiosas desde las primeras horas del día, con misas a lo largo de la jornada.

La lluvia también se presentó en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se reportó el cierre total de los carriles centrales de Paseo de la Reforma, desde la zona de Lieja hasta avenida de los Insurgentes.

De acuerdo con el reporte vial, el cierre está relacionado con un evento deportivo programado para este miércoles, en el que participará el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Se indicó que la restricción permanecerá hasta aproximadamente las 13:00 horas del miércoles 28 de octubre.

En cuanto al Metrobús, la Línea 7 mantiene su servicio entre Campo Marte y la Basílica de Guadalupe, aunque circula por los carriles laterales de Paseo de la Reforma debido al cierre de la parte central de la avenida.

Las lluvias y los ajustes al transporte coinciden con la movilización de fieles hacia el templo de San Hipólito y con los preparativos del evento deportivo en Reforma. Se recomienda considerar posibles demoras, consultar los avisos oficiales de transporte y tomar precauciones al circular por la zona centro de la Ciudad de México.

Además, las lluvias registradas en distintos puntos de la ciudad provocaron encharcamientos y afectaciones a la circulación, concentrando las afectaciones en calles de la zona centro de la capital.

En el cruce de Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier, la precipitación generó rezago vehicular. También se reportaron encharcamientos en varias calles de la colonia Condesa.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, hubo afectaciones sobre Eje Central, a la altura de las calles 18 y 19.

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que su brigada atendía un reporte de encharcamiento en avenida Zacatepetl, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, como parte de las acciones del operativo Tlaloque 2026.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el nivel de las acumulaciones de agua ni el tiempo estimado para normalizar la circulación en los puntos afectados.