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Triple Aviso por Lluvias Fuertes en CDMX: Activan Alertas Púrpura, Naranja y Amarilla

Se espera lluvia en gran parte de la ciudad para esta noche; Metro activa marcha lenta por seguridad de los usuarios

Activan Doble Alerta por Lluvia y Tormenta Eléctrica en CDMXFoto: Cuartoscuro
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