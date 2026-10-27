Seguridad

SLP Mantiene Operativos para Localizar a Líderes Criminales en la Huasteca

Jesús Juárez Hernández informó que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en labores de inteligencia y operativos para ubicar a otros presuntos líderes delictivos.

Ejército y Guardia Nacional Buscan a Líderes Criminales en la HuastecaEjército y Guardia Nacional Buscan a Líderes Criminales en la Huasteca. Foto: N+

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La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí mantiene operativos en la Huasteca para localizar a más líderes criminales, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional.

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