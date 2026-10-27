SLP Mantiene Operativos para Localizar a Líderes Criminales en la Huasteca

La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí mantiene la búsqueda de más líderes criminales que operan en la región Huasteca, informó el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario señaló que corporaciones federales, como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, colaboran con labores de inteligencia y operativos para localizar a los presuntos delincuentes.

Juárez Hernández aseguró que, actualmente, los municipios de la Huasteca se encuentran en calma, luego de los enfrentamientos armados registrados durante la semana pasada.

Respecto a la balacera ocurrida en Tanquián, explicó que el hecho estaría relacionado con una disputa entre grupos delictivos locales y foráneos.

Asimismo, recordó que durante el fin de semana fue detenida una persona identificada como presunto líder criminal de la región, relacionada con estos acontecimientos.

Las autoridades mantienen las acciones de seguridad para ubicar a otros presuntos integrantes de grupos delictivos que operan en la zona.