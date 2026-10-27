Seguridad

Detienen a Berenice 'N', Expolicia, por Caso de los 19 Migrantes Asesinados en 2021 en Camargo

Tras su detención, quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal

Detienen a Berenice 'N', Expolicía Estatal, por Caso de los 19 Migrantes Asesinados en CamargoDetienen a Berenice 'N', Expolicía Estatal, por Caso de los 19 Migrantes Asesinados. Foto: FGJ

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Berenice 'N', alias 'La China', detenida por su presunta implicación en el asesinato de 19 migrantes en Camargo.

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