Detienen a Berenice 'N', Expolicia, por Caso de los 19 Migrantes Asesinados en 2021 en Camargo

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión contra Berenice 'N', alias 'La China o 'La Sheena', exintegrante de la extinta Policía Estatal, por su probable participación en el delito de homicidio calificado relacionado con el asesinato de 19 migrantes en el municipio de Camargo.

De acuerdo con la Fiscalía, la detención se realizó el 26 de octubre de 2026 en la colonia Albañiles, en Altamira, luego de que una jueza de control otorgara el mandato judicial.

La orden de aprehensión está relacionada con los hechos ocurridos en enero de 2021, cuando 19 personas migrantes de distintas nacionalidades fueron asesinadas en Camargo, Tamaulipas.

Tras su detención, Berenice 'N' quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con las investigaciones para procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad, con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La detenida es señalada por su probable participación en los hechos, por lo que su responsabilidad deberá determinarse conforme al proceso judicial.