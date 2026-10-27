Seguridad

Explota Pipa de Gas Mientras Surtía un Restaurante en Matamoros; Reportan Dos con Quemaduras

El conductor de la unidad habría resultado con quemaduras

Explota Pipa Mientras Surtía un Restaurante en Matamoros; Reportan Dos con QuemadurasExplota Pipa Mientras Surtía un Restaurante en Matamoros. Foto: @noticias_tams

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Explota pipa en Matamoros dejando al conductor con quemaduras. Ocurrió mientras abastecía un restaurante.

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