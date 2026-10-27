Explota Pipa de Gas Mientras Surtía un Restaurante en Matamoros; Reportan Dos con Quemaduras

La tarde de este martes se registró la movilización de unidades de emergencia por un incendio registrado en una pipa que se encontraba brindando servicio a un restaurante, en el cruce de las calles Juventino Rosas y Manuel de la Cruz, en el municipio de Matamoros.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron con quemaduras, para posteriormente trasladarlas a recibir atención médica.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron en el sitio para controlar la situación, mientras que personal de la Guardia Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo de seguridad para resguardar el área.

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las causas de la explosión.

Como medida preventiva, las autoridades determinaron la evacuación de alumnos de una institución educativa cercana, con el objetivo de evitar riesgos ante la emergencia.

En otro hecho registrado en Tamaulipas, autoridades mantienen presencia en la colonia Villa Florida, sector A, en Reynosa, luego del incendio de una pipa en el cruce de las calles De las Jacarandas Sur y Crisantemos.

El fuego también fue controlado y, de acuerdo con el reporte de la Vocería de Seguridad, no se registraron personas lesionadas.