Pronóstico del Clima: Se Esperan Lluvias Fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

Además, habrá intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Por otro lado, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, generará lluvias y chubascos en dicha región.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en estados del noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Estas son las entidades en donde habrá precipitaciones de distintas intensidades:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Yucatán.

Mientras que estas serán las temperaturas máximas y mínimas en el territorio nacional:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El clima en el Valle de México, será de fresco a templado por la mañana, y de templado a cálido por la tarde. Habrá probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM