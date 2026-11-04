Pronóstico del Clima: Se Esperan Lluvias Fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca
El frente frío número 4 se estacionará en el noreste del territorio nacional, lo que generará lluvias y chubascos en dicha región
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El frente frío número 4 se estacionará en el noreste del territorio nacional, lo que generará lluvias y chubascos en dicha región
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Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).
Además, habrá intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Por otro lado, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, generará lluvias y chubascos en dicha región.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en estados del noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana.
Estas son las entidades en donde habrá precipitaciones de distintas intensidades:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Yucatán.
Mientras que estas serán las temperaturas máximas y mínimas en el territorio nacional:
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
El clima en el Valle de México, será de fresco a templado por la mañana, y de templado a cálido por la tarde. Habrá probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.
Con información de Conagua
ICM