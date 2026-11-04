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Pronóstico del Clima: Se Esperan Lluvias Fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

El frente frío número 4 se estacionará en el noreste del territorio nacional, lo que generará lluvias y chubascos en dicha región

Lluvias e inundaciones en Morelia, MichoacánLluvias e inundaciones en Morelia, Michoacán. Foto: Facebook | pcbomberosmorelia

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