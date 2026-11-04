Sujetos Encapuchados Asaltan Gasolinera en la Carretera Poza Rica-Cazones

Hombres encapuchados, armados con pistolas y a bordo de un taxi, presuntamente asaltaron a despachadores de una gasolinera ubicada sobre la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura de la colonia 27 de Enero, en el municipio de Poza Rica.

Los presuntos delincuentes viajaban en un vehículo de transporte público identificado con número económico PR-506, y tras aparentemente amenazar y someter a los despachadores, los despojaron de dinero en efectivo.

Tras llevar a cabo el atraco, los individuos encapuchados huyeron del sitio con dirección al municipio de Cazones, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a corporaciones policíacas, implementando un operativo sin resultados favorables. El asalto quedó registrado en cámaras de vigilancia y muestran el momento exacto del atraco.