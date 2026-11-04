Seguridad

Sujetos Encapuchados Asaltan Gasolinera en la Carretera Poza Rica-Cazones

Un hecho de violencia se registró en la zona norte de la entidad veracruzana cuando los empleados de una estación despachadora de combustible fueron despojados de sus pertenencias

Sujetos Encapuchados Asaltan Gasolinera en la Carretera Poza Rica-CazonesEl hecho quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Foto: Archivo | N+

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Asalto a gasolinera en Poza Rica: hombres armados huyen en taxi tras despojar a despachadores.

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