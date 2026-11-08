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Trump Considera ‘Altamente Improbable’ que se Reanude la Guerra en Irán

La decisión depende de la firma de un acuerdo sólido, señaló el mandatario estadounidense

Donald Trump en FloridaDonald Trump, presidente de Estados Unidos en Florida. Foto: Reuters | Archivo

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Trump considera poco probable reanudar guerra con Irán, pero advierte que todo depende de un acuerdo sólido. ¿Qué impacto tendrán las elecciones en las negociaciones?

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