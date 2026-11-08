Trump Considera ‘Altamente Improbable’ que se Reanude la Guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que es "altamente improbable" que la guerra con Irán se reanude.

En entrevista para CNN, el mandatario estadounidense dijo que todo depende del progreso de las negociaciones para poner fin a la guerra.

"La respuesta es que es altamente improbable que vaya a ser necesario (reanudar la guerra). Lo haría si fuera necesario, pero ya los golpeamos muy duro", declaró el republicano, quien agregó que "depende de si firman o no un acuerdo muy sólido".

Trump también dijo que había identificado posibles objetivos de infraestructura, entre ellos 38 puentes "que podemos derribar, literalmente, en una hora".

La ofensiva encabezada por Estados Unidos e Israel inició hace casi nueve meses y actualmente, se encuentra en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras que Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz.

Cabe destacar que la guerra en Irán fue uno de los puntos clave en la derrota del partido Republicano ante el Demócrata en las elecciones intermedias que se realizaron en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026, conflicto que generó el aumento del precio de la gasolina.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra están estancadas desde el "shock" de las elecciones de mitad de mandato.

"En los últimos días, no ha habido más viajes (de mediadores), y la razón de esto es el shock que los resultados de las elecciones en Estados Unidos han causado a todos", declaró Araqchi a la televisión pública este domingo.

"Ahora debemos ver cuánto tiempo tardan en asimilar estos resultados para determinar cómo avanzaremos", agregó el jefe de la diplomacia iraní..

Con información de N+ y agencias.

RMT