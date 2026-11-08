Trump Comparte Video Satírico de Dana White Enfrentando a Periodistas en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social un video animado de tono satírico en el que Dana White, presidente de la UFC, aparece como secretario de prensa de la Casa Blanca, acompañado por un grupo de guardaespaldas que confronta a periodistas.

En la animación, White aparece detrás del atril de la sala de prensa de la Casa Blanca, mientras varios reporteros esperan para hacer preguntas. De pronto, un grupo de hombres corpulentos entra en escena y comienza a enfrentarse con los representantes de los medios de comunicación.

Foto: @realDonaldTrump

Los guardaespaldas derriban a los periodistas en medio de un aparente caos, mientras Trump observa la situación con una expresión de satisfacción. La secuencia presenta de manera humorística una hipotética llegada del directivo de la UFC al equipo de comunicación presidencial.

La publicación ocurre después de que Trump anunciara que ofreció a White el cargo de secretario de prensa de Estados Unidos, en medio de la vacante que dejó la salida de Katie Zacharia el pasado 16 de octubre, tras permanecer apenas cinco días en el puesto.

"Tengo el gusto de anunciar que ofrecí al Gran Dana White, un violento luchador y guerrero, el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos", escribió el mandatario en Truth Social.

Trump también sugirió que White podría incorporar a varios peleadores de la UFC como asistentes y justificó la propuesta al afirmar: "Necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda chiflada".

Tras el anuncio, White declaró desde Londres que viajaría a Washington para reunirse con el presidente estadounidense el lunes.

"Estoy volando a Washington D. C. ahora mismo. Tenemos una reunión con él el lunes. Tendré más de qué hablar después de eso", comentó durante un encuentro con medios.

Por su parte, White también publicó una imagen en la que aparece detrás del atril de la sala de prensa de la Casa Blanca, acompañada del mensaje: "Pasando al siguiente capítulo".