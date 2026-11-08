Internacional

Trump Comparte Video Satírico de Dana White Enfrentando a Periodistas en la Casa Blanca

La publicación ocurre después de que Trump anunciara que ofreció a White el cargo de secretario de prensa

Foto: @realDonaldTrumpFoto: @realDonaldTrump

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