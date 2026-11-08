'Un Gigantesco Retroceso', Dice Trump Sobre Derrota del Partido Republicano en Elecciones

El presidente de estadounidense, Donald Trump, dijo que las elecciones de mitad de mandato en las que su Partido Republicano perdió el control del Congreso representaron "un gigantesco retroceso en la historia" de Estados Unidos.

No obstante, el mandatario aseguró que la organización política regresará al poder en el Legislativo y en los estados en los que no obtuvieron resultados positivos en los pasados comicios.

"Estados Unidos tuvo un gigantesco retroceso en la historia con los resultados de la última elección", sealó en su red social Truth Social.

"Pero no teman, volveremos, ¡MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA!", añadió con sus tradicionales mayúsculas para enfatizar su afirmación.

La corrupción encabezó la lista de preocupaciones de los votantes que desbancaron a los republicanos y entregaron a los demócratas el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. Ahora, el Partido Demócrata, recién fortalecido, coloca el tema en primer plano mientras sus líderes trazan el rumbo de las investigaciones y la elaboración de políticas.

Demócratas de alto rango en ambas cámaras del Congreso han prometido movilizar las facultades de citación y los equipos de investigación más amplios que acompañan a sus futuras mayorías para indagar lo que, según sostienen, ha sido el enriquecimiento personal del presidente Donald Trump y de personas de su entorno a costa del público. El mandatario republicano y su Casa Blanca han negado desde hace tiempo cualquier irregularidad.

Los demócratas de la Cámara de Representantes preparan una amplia agenda de supervisión para examinar cómo Trump y su familia se han vuelto más ricos desde que regresó al cargo, y el líder demócrata Hakeem Jeffries, representante de Nueva York, que aspira a convertirse en presidente de la Cámara, no ha descartado intentar someter a Trump a un juicio político por tercera vez.

Con información de AP.