Internacional

Teddy Riner, Pentacampeón Olímpico de Judo, Competirá por Presidencia de Francia

El deportista aseguró que su nuevo combate será "levantar a Francia" que consideró "hundida"

Francia eleccionesEn los Juegos Olímpicos de París, Riner fue el encargado de encender el pebetero, junto a la exatleta Marie-José Perec. Foto: Reuters.

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