¿Tembló Hoy 9 de Noviembre en México? Magnitud y Epicentro de los Sismos, de Acuerdo con el SSN

¿La actividad sísmica continúa en la República Mexicana? El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer si se registraron nuevos temblores en este inicio de semana.

En N+ te presentamos la información sobre los sismos de este lunes y te compartimos los consejos de expertos sobre cómo elaborar tu plan familiar de protección civil, para que siempre estés preparado.

Todos los días, el SSN brinda información detallada sobre los temblores registrados en México, principalmente los de magnitud mayor a 4 o microsismos, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de la actividad sísmica en territorio nacional.

¿Tembló hoy lunes?

Según la información del organismo, hasta las 06:40 horas de este lunes no ha ocurrido un temblor de magitud igual o mayor a 4.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Se deben seguir las instrucciones del personal del inmueble y considerar la señalización de protección civil.

En la calle: Alejarse de postes y cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Meterse debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Parar tan rápido como sea posible y quedarse dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Plan Familiar de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detectar y reducir riesgos. Consiste en revisar el estado de la construcción de la casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario (libreros, repisas).

Paso 2: Diseñar rutas de evacuación. Establecer las salidas más próximas y seguras, para lo cual se puede elaborar un croquis sencillo de la casa y alrededores.

Paso 3: Tomar la mejor decisión. La ciudadanía debe preguntarse a qué peligro está expuesto y entonces debe consultar las recomendaciones específicas de cada momento.

Paso 4: Realizar simulacros. “Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó el Cenapred.

SPB