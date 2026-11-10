Economía

Condusef Alerta por Suplantación de Barclays, Kapital y Otras 13 Instituciones Financieras

La suplantación de la identidad de estas instituciones financieras habría sido presuntamente realizada por personas físicas que buscan engañar a quienes requieren de un crédito

Billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: N+Billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: N+

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