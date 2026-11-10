Condusef Alerta por Suplantación de Barclays, Kapital y Otras 13 Instituciones Financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre la suplantación de identidad de 15 instituciones financieras que operan en México.

En un comunicado, la comisión señaló que dichas instituciones, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), notificaron la suplantación de su razón social.

La suplantación de la identidad de estas instituciones financieras habría sido presuntamente realizada por personas físicas o “empresas” que buscan "afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito".

Lo anterior, utilizando indebidamente el nombre, logo o denominación de la institución financiera a través de medios de comunicación, ya sea impresos o digitales.

Se trata de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Vifaru, S.A. De C.V., Casa de Bolsa; Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.; Va Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.; Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; y Emax Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Así como Factor Global Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México; Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México; KPTL México Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Kapital México Grupo Financiero; Kapital México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Kapital México Grupo Financiero; Siemens Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; y Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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