Módulo de Canje de Armas 2026 en Xalapa: Horario y Hasta Qué Día Estará

En el Parque Juárez de la ciudad de Xalapa, fue instalado un módulo de canje de armas de fuego. Esta medida se realiza año con año para ofrecer electrodomésticos a cambio de lo que la ciudadanía lleve.

Fernando de Jesús Lorenzo, Sargento Primero de Materiales de Guerra indica cómo funciona este módulo.

‘Si tiene armas, que si tiene cartuchos, municiones, granadas, aquí la puede traer, se la podemos canjear por electrodomésticos’

El módulo estará en servicio en horario de 09:00 a 14:00 horas hasta el 15 de noviembre del año en curso. Es de mencionar, que los ciudadanos no necesitan dar detalles o explicación del origen de sus armas.

‘Es completamente anónimo, no se les pide absolutamente nada, simplemente que la traigan, es más, ni se les toma foto, para que la gente no esté preocupada, no se le pide ni credencial’

En la ciudad de Xalapa, los habitantes ya se han sumado a llevar sus armas; hasta el momento han reportado cartuchos, revólveres y una granada. Una vez entregadas, son destruidas en el lugar.