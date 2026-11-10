Sociedad

Módulo de Canje de Armas 2026 en Xalapa: Horario y Hasta Qué Día Estará

Son intercambiadas por electrodomésticos y es un proceso totalmente anónimo. Una vez entregadas son destruidas

Módulo de canje de armas en XalapaHasta el momento han reportado cartuchos, revólveres y una granada. Foto: N+

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En Xalapa, el módulo de canje de armas ofrece electrodomésticos a cambio de armas, cartuchos y granadas. Anónimo y sin preguntas, abierto hasta el 15 de noviembre.

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